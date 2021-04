Valtteri Bottas ‘ne peut pas dire que je suis ami avec’ Russell

Valtteri Bottas insiste sur le fait qu’il n’a «jamais» eu de problème avec George Russell, mais cela ne veut pas dire qu’il est ami avec le junior Mercedes.

Bottas et Russell se sont affrontés au Grand Prix d’Émilie-Romagne lorsque le pilote Williams a tenté de prendre la neuvième place du Finlandais.

Son dépassement a mal tourné alors qu’il a tiré le long de la Mercedes, a touché un endroit humide et s’est aussitôt écrasé sur Bottas.

Les deux pilotes sont partis à grande vitesse, leurs voitures ont fait naufrage mais, heureusement, aucun n’a été blessé dans l’incident.

Russell, qui a depuis présenté ses excuses à Bottas et à Mercedes et Williams, a déclaré à la suite qu’il estimait que Bottas s’était défendu plus agressivement contre lui qu’il ne le ferait avec un autre pilote.

La raison en est, sous-entendu, est que Russell est le pilote aligné pour remplacer Bottas chez Mercedes la saison prochaine.

Bottas, cependant, insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème avec Russell, en fait il le connaît à peine.

George Russell a présenté des excuses à Valtteri Bottas dans une déclaration sincère post-Imola. – Planète F1 (@ Planet_F1) 19 avril 2021

Il a déclaré à ESPN: «Je n’ai jamais vraiment travaillé aussi étroitement avec lui, mais de toute évidence, il existe depuis un certain temps parce qu’il a été le pilote de réserve et a fait des tests pour l’équipe.

«Je le connais un peu, mais il n’y a jamais eu de problèmes.

«Pour ce qui est de celui-ci, je n’étais évidemment pas satisfait de la façon dont cela s’est terminé. Mais je suis un gars facile à vivre, donc il n’y a pas de problèmes.

«Mais je ne peux pas dire que je suis ami avec lui, comme je ne peux pas dire que je suis vraiment ami avec la plupart ou l’un des pilotes.

«De mon côté, pas de problème mais aujourd’hui n’était pas idéal car il m’a fait perdre potentiellement une bonne partie de points aujourd’hui et c’était son erreur.»

Quant à Russell, il a déclaré plus tard qu’il n’y avait aucun problème entre lui et son rival finlandais.

Interrogé sur son commentaire que Bottas défend plus agressivement contre lui, le joueur de 23 ans a déclaré: «Il n’y a aucune tension entre Valtteri et moi. Évidemment, vous pouvez prendre mon commentaire comme vous le souhaitez. Je pense que la façon dont cela était prévu était assez claire.

«Mais peut-être que j’avais tort. Peut-être qu’il se bat pour absolument tous les postes.

«Valtteri et moi parlerons et nous purifierons l’air. Je n’ai aucune intention de garder rancune ou d’avoir de mauvaises relations avec un pilote sur la grille.

