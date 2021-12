Valtteri Bottas ne ressent pas beaucoup de différence avec la voiture 2022 dans les simulateurs

Ayant eu une expérience de simulateur 2022 chez Mercedes et Alfa Romeo cette saison, Valtteri Bottas pense que les voitures ne sont pas trop différentes par rapport à la version 2021.

L’objectif principal de Bottas tout au long de la saison 2021 était évidemment sur Mercedes et de les aider à se battre sur les deux fronts du Championnat du monde contre Red Bull, mais il avait également un œil sur Alfa Romeo après avoir signé un accord pluriannuel avec eux à partir de 2022.

En conséquence, Bottas a accumulé des tours dans les deux simulateurs chez Mercedes et sa nouvelle équipe et a eu une réponse peut-être surprenante sur ce que ressentent les voitures 2022 étant donné qu’elles auront une apparence et un comportement différents par rapport aux voitures qu’il a conduites ces dernières années.

« Au moins à ce moment-là, j’avais l’impression que les voitures étaient un peu en retrait en termes d’appui aérodynamique », a déclaré Bottas, cité par Motorsport.com.

« Mais le sentiment général, du moins dans la simulation, n’était pas si différent dans l’un ou l’autre des simulateurs. Nous ne pouvons pas simuler le suivi d’autres voitures et des trucs comme ça, mais ce n’est pas complètement différent. Peut-être encore un peu moins d’appuis mais, comme je l’ai dit, cela va changer.

Bottas est également d’avis que la perte de vitesse et de performances lorsque l’on compare la nouvelle itération des voitures de Formule 1 à ses récents prédécesseurs de l’ère turbo hybride sera rapidement diminuée, au point qu’il n’y a presque plus de différence entre elles.

« Ça a été amusant, surtout l’année dernière [2020], les voitures étaient encore plus rapides que cette année, avec plus d’appuis », a-t-il déclaré.

« Ils ont été gentils mais je vous dirai l’année prochaine comment les nouveaux [are]. Si la course est meilleure et que nous pouvons suivre de plus près, alors cela devrait être encore plus amusant, et je pense que les voitures à l’avenir seront aussi rapides qu’aujourd’hui assez rapidement.

« J’espère que ce sera le cas. »

Les pensées de Bottas contrastent fortement avec celles de Lando Norris de McLaren, qui pense en fait que tous les pilotes vont devoir adapter leur style de conduite afin de tirer le meilleur parti des challengers de 2022.