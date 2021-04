Valtteri Bottas “ ne voit personne ” dominer les courses

Valtteri Bottas doute qu’un pilote dominera un grand prix cette saison après que Mercedes ait remporté la première victoire de la saison et Red Bull la seconde.

Le championnat de cette année s’annonce déjà comme une course à deux pour le titre mondial, on pourrait même dire une course à deux pilotes.

Alors que Lewis Hamilton remportait le premier grand prix de la saison, prenant le drapeau à damier à Bahreïn, il n’avait que 0,7 seconde d’avance sur Max Verstappen.

Trois semaines plus tard, la Formule 1 a couru à Imola où Verstappen a remporté la victoire du Grand Prix d’Émilie-Romagne par un énorme 22 secondes sur Hamilton.

Verstappen, cependant, n’a en aucun cas dominé le Grand Prix, poursuivi par Hamilton uniquement pour que le Britannique commette une erreur qui le place à la neuvième place au redémarrage.

Hamilton a regagné la deuxième place, prenant le point le plus rapide pour mener le championnat d’un seul point.

Bottas dit que tous les signes indiquent une saison dans laquelle personne ne domine.

“Je pense qu’il sera difficile de dominer un Grand Prix cette année pour voir le point de départ”, a déclaré le Finlandais sur le site officiel de la F1.

«Nous avons vu des variations assez importantes de la performance piste à piste, mais on ne sait jamais. Mais je ne vois personne vraiment dominer cette année.

Quant à Bottas, il s’est retiré de la course Imola, éliminé dans un accident par George Russell.

Il est 5e au championnat des pilotes avec 16 points, 28 points derrière Hamilton.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Bottas a réitéré la ligne du parti Mercedes selon laquelle Red Bull est l’équipe à battre malgré les deux équipes ayant une pole position et une victoire en course.

Le Finlandais, cependant, dit qu’il pense que Mercedes a le savoir-faire pour surpasser l’équipe de Milton Keynes.

«Je crois toujours que nous pouvons les attraper», a déclaré Bottas.

«Je crois toujours, d’après le sentiment dans la voiture, qu’il y a plus à débloquer.

«Si nous pouvons trouver le bon équilibre, si nous pouvons rendre la voiture plus maniable, le véritable équilibre des virages plus fiable, avec une compréhension et une mise au point de la configuration, il y a plus à venir.

«Vingt-trois courses, c’est long pour en savoir plus sur le package et cela signifie simplement que nous devons être plus efficaces que les autres équipes.

«Nous savons que Red Bull est doué pour le développement en saison, mais nous devons juste les surpasser.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook