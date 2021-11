Valtteri Bottas n’exclut pas de passer chez Ferrari à l’avenir, « on ne sait jamais »

Passant de Mercedes à Alfa Romeo, Valtteri Bottas dit « on ne sait jamais » si Ferrari pourrait être dans son avenir.

Après cinq ans chez Mercedes, Bottas rejoint Alfa Romeo la saison prochaine où il remplacera Kimi Raikkonen, qui prend sa retraite.

L’échange du Finlandais signifie qu’il pilotera une voiture à moteur Ferrari pour la première fois de sa carrière en Formule 1.

Et il n’a pas exclu une collaboration plus étroite avec la Scuderia ouvrant potentiellement la porte à un déménagement chez Ferrari.

« Je ne peux pas prédire l’avenir », a-t-il déclaré au podcast Beyond The Grid, « et avec ce sport, vous ne savez jamais ce qui se passe, vous ne savez jamais.

« Au moins pour les prochaines années, je serai avec Alfa Romeo et c’est quelque chose que j’attends avec impatience.

« Mais j’ai encore du temps en Formule 1, et on ne sait jamais. »

Le championnat de l’année prochaine sera, du moins sur la base de celui de cette année, très différent de ce à quoi Bottas est habitué.

Alors que le Finlandais a passé les cinq dernières saisons à se battre en tête du peloton, remportant 10 victoires en course, l’objectif principal sera de marquer des points la saison prochaine.

Bottas croit cependant au projet Alfa Romeo, convaincu que l’équipe dispose de tous les «ingrédients» nécessaires pour se frayer un chemin vers l’avant du peloton.

« Il y a du travail à faire définitivement », a-t-il déclaré. « Évidemment, la bonne chose avec la Formule 1 à l’avenir, c’est que les budgets avec les équipes seront les mêmes ou s’il y a des différences, ils sont assez minimes.

« Alfa Romeo a accepté de soutenir l’équipe au moins pour les deux prochaines années. Ils ont des ingénieurs vraiment talentueux, une excellente usine, une excellente soufflerie, ils ont un bon simulateur qui a encore du travail à faire et je peux les aider.

«Je vois que tous les ingrédients sont là pour des résultats bien meilleurs qu’ils ne le font actuellement et je pense que ce changement de réglementation qui se produit maintenant est une excellente opportunité.

« Avec les connaissances que j’ai, à quel point l’équipe est passée au développement de la nouvelle voiture et avec ce que j’ai vu jusqu’à présent, je suis convaincu que si nous travaillons dur et ensemble, tout est possible. »

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, a déjà déclaré que Bottas serait le « leader » de l’équipe, le Finlandais devrait ramener la charge de l’équipe au milieu de terrain de la F1 et, espérons-le, plus haut.

Bottas est catégorique, il est « prêt » pour le défi.

« C’est sûr que ce sera très intéressant, apprendre à connaître les gens et amener l’atmosphère de l’équipe », a-t-il déclaré.

« Et oui, pour la première fois, j’aurai probablement plus de responsabilités dans une équipe que je n’en ai jamais eu et c’est pour moi un bon sentiment.

« Je suis prêt pour ça. Ce sera ma dixième saison en Formule 1 et oui, je suis prêt à prendre la tête, à construire l’équipe et à souhaiter de grandes choses ensemble.

