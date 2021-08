Valtteri Bottas : Nico Rosberg a laissé “de gros souliers à remplir” chez Mercedes

Valtteri Bottas a déclaré qu’il devait faire un “grand saut” dans sa carrière pour entrer directement chez Mercedes après la retraite de Nico Rosberg pour concourir aux avant-postes.

Rosberg a surpris le monde de la F1 en se retirant juste après avoir remporté le championnat du monde en 2016 – révélant récemment qu’il avait refusé une offre de 100 millions de dollars pour continuer – et Bottas a rapidement été recruté par Williams pour s’associer à Lewis Hamilton à temps pour 2017.

Même si le Finlandais a pu s’acclimater rapidement et remporter sa quatrième course avec l’équipe, il a reconnu qu’il était difficile d’entrer dans cet environnement sous pression à court préavis.

“J’avais définitivement de grandes chaussures à remplir”, a déclaré Bottas à Hypebeast. « Vous remplacez un gars qui venait de remporter le championnat du monde et puis il a décidé d’arrêter.

« J’étais le suivant et l’équipe m’a choisi donc c’est sûr, dans ce sport il y a toujours une forme de pression.

«Mais c’était un grand saut dans ma carrière et je devais m’assurer de pouvoir tirer le meilleur parti de l’opportunité, de performer et d’obtenir un nouveau contrat pour l’année suivante.

« J’ai dû faire ça à peu près chaque année, car dans ce sport, il faut toujours faire ses preuves. Je pense qu’au fil des années, vous commencez à apprendre à gérer cela et heureusement pour moi, il n’a fallu que quelques courses dans la saison pour obtenir ma première victoire, ce qui a gagné la confiance de l’équipe.

Maintenant dans sa cinquième saison avec Mercedes, il a été battu aux quatre titres précédents par Hamilton, mais il pense que le rythme du septuple champion du monde a en fait été un facteur de motivation pour le pousser, plutôt que d’être un processus démoralisant.

Alors que son avenir dans l’équipe n’a pas encore été décidé, Bottas a également déclaré qu’il avait apprécié son temps avec les champions en titre des constructeurs.

“Être le coéquipier de Lewis n’est pas facile car il est assez rapide, à la fois en qualifications et surtout en course”, a déclaré Bottas.

“Cela me fait pousser plus loin et toujours essayer de creuser plus profondément ou d’essayer de nouvelles choses parce que je sais que je dois absolument tout donner si je veux le battre. Donc dans ce sens, ce n’est pas facile mais c’est aussi très motivant.

«C’est aussi très agréable pour être honnête. Nous avons été capables de très bien travailler en équipe et si vous regardez les quatre dernières années, nous avons réussi à réaliser de grandes choses en équipe, donc cela me permet de continuer à travailler dur.