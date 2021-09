Valtteri Bottas nie avoir défié les ordres de l’équipe Mercedes au GP des Pays-Bas

Valtteri Bottas a nié avoir défié les ordres de l’équipe de Mercedes de ne pas marquer le meilleur tour de la course loin de Lewis Hamilton.

Hamilton a réalisé le tour le plus rapide avant la fin de la course, avant que Bottas ne soit opposé par Mercedes pour s’assurer qu’il pourrait atteindre la fin de la course en toute sécurité.

Cependant, après avoir été informé par le stratège en chef James Vowles de ralentir après avoir signé les premier et deuxième deuxième secteurs les plus rapides de la course, il a quand même terminé le tour le plus rapide.

Cela a obligé Hamilton à s’arrêter à nouveau, mais le Britannique a réussi à prendre ce point supplémentaire avec son dernier tour de Zandvoort, pour minimiser le déficit du Championnat du monde, après la victoire de Max Verstappen lors de sa course à domicile.

“Je n’ai pas fait le tour le plus rapide, mais Lewis l’a obtenu – en tant qu’équipe, nous avons obtenu des points solides”, a été le démenti rapide de Bottas après avoir franchi la ligne d’arrivée.

“Malheureusement pour moi, assez sans incident [race]», a-t-il ajouté du reste de son après-midi. “Évidemment, nous avons continué à pousser, nous avons essayé un arrêt unique avec un long premier relais et avons essayé de survivre avec les pneus jusqu’à la fin.

«Mais nous avions un grand écart derrière moi, alors nous nous sommes juste arrêtés pour des raisons de sécurité, en gros. Nous avons essayé, mais nous n’avions pas assez de rythme aujourd’hui.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, voulait également minimiser toute idée que Bottas défie la volonté de son équipe, déclarant à Sky Sports: “Il reculait, je pense juste qu’il voulait s’assurer que cela n’arriverait pas. C’est pourquoi nous l’avons réaffirmé poliment au tour, puis il a reculé.

Valtteri Bottas en ce moment…#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/82zIskEz4o – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 septembre 2021

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

Hamilton s’était plaint à la radio de l’équipe à plusieurs moments de la course de l’état de ses pneus, Mercedes tentant plusieurs manœuvres stratégiques différentes pour dépasser Verstappen.

Ces arrêts supplémentaires se sont finalement révélés sans conséquence, car le pilote Red Bull avait la mesure de son rival tout au long de la course, puisque Verstappen reprenait la tête du championnat des pilotes, de seulement trois points.

Alors que tout le monde sauf Bottas a doublé à un moment donné de la course, Hamilton a déclaré que le fait de devoir franchir les retardataires rendait les choses difficiles pour lui de rester dans le sillage de Verstappen.

“C’était très difficile de naviguer dans tout le trafic, mais ils avaient juste ce bord supérieur – c’était très difficile de suivre ici”, a-t-il déclaré.

Mais après s’être attendu à une réception hollandaise partisane, le septuple champion du monde a déclaré qu’il était déjà enthousiasmé par la perspective de retourner dans le bastion de Verstappen en 2022.

« Quelle course, quelle foule. Honnêtement, ça a été un week-end incroyable », a-t-il ajouté. « Félicitations à lui [Verstappen]. J’ai absolument tout donné aujourd’hui, à fond, poussé aussi fort que j’ai pu, mais ils étaient tout simplement trop rapides pour nous.

« J’ai passé un moment formidable ici en Hollande grâce à la foule, alors merci beaucoup de nous avoir reçus.

« Le dernier tour a été l’une des meilleures parties de la course pour moi. Cette piste est tout simplement incroyable sur un seul tour, à faible consommation de carburant, c’est maintenant l’une de mes pistes préférées, donc j’ai hâte de revenir l’année prochaine.