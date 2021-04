Valtteri Bottas nie avoir rompu l’accord de gentleman en cas d’accident

Valtteri Bottas insiste sur le fait qu’il n’a jamais fait de «mouvements brusques» dans sa bataille avec George Russell, affirmant qu’il ne lui avait pas fait de place mais qu’il ne s’était pas non plus rendu.

Russell et Bottas se sont affrontés et se sont écrasés au Grand Prix d’Émilie-Romagne alors que le pilote Williams tentait de prendre la neuvième place à Bottas.

Gagner du terrain sur le Finlandais avec l’aide du DRS, Russell a dessiné aux côtés de Bottas mais a manqué de route.

Touchant l’herbe à sa droite, le pilote Williams a perdu le contrôle et a percuté Bottas à grande vitesse.

Les deux pilotes ont pris leur retraite du Grand Prix dans une tempête de débris avec Russell affrontant Bottas et le giflant même de frustration.

Le joueur de 23 ans s’est depuis excusé pour ses singeries, mais dimanche soir, il avait accusé Bottas d’avoir secoué son volant, forçant Russell sur l’herbe.

“Entre tous les pilotes, nous avons eu l’accord de ce gentleman que quand il y a une voiture plus rapide qui s’approche avec le DRS, vous ne secouez pas le volant au tout dernier moment”, a déclaré Russell dans le paddock d’Imola.

«C’est le plus petit des mouvements, mais quand vous roulez à 220 km / h et que vous roulez plus vite que la voiture devant vous, c’est énorme.»

Bottas a nié cela, affirmant catégoriquement qu’il n’a fait aucun «mouvement soudain».

Interrogé par Motorsport.com s’il avait rompu un accord de gentleman, le pilote Mercedes a répondu: «Non, je ne vois pas du tout les choses de cette façon.

«Je n’ai pas fait de mouvements brusques. Je pense que c’est assez clair de son bord aussi, j’ai toujours laissé un espace.

«Non, de mon côté, c’était propre.

«Bien sûr que je défends, je ne vais pas lui faire de place. Mais aussi quand je cours, j’ai du respect. Alors je vois les choses différemment de lui.

Il a ajouté: «Il savait que ça allait être humide là-bas, car nous y sommes allés tour après tour.

«Je le savais aussi, et ce n’était tout simplement pas un endroit où aller dans ces conditions sur slicks. Mais il y est toujours allé.

«C’était son choix d’y aller, je faisais mon travail en essayant de défendre, et je ne vais pas m’éloigner et lui rendre le patch sec. C’est comme ça que ça se passe.

