Valtteri Bottas: Nous ne sommes pas Red Bull, pas de swap de mi-saison

Valtteri Bottas a fait une petite fouille chez son rival Red Bull en confirmant qu’il verrait la saison avec Mercedes.

Un rapport a récemment émergé suggérant que Mercedes pourrait chercher à faire venir George Russell aux dépens de Bottas à la mi-saison, générant de nombreux débats dans les médias.

Mais s’adressant aux journalistes avant le Grand Prix d’Espagne, Bottas a confirmé avec confiance qu’il ne serait pas remplacé tant que la saison se poursuivrait, affirmant qu’il n’y avait qu’une seule équipe sur la grille qui le fasse.

Il faisait bien sûr référence à Red Bull, qui au fil des ans n’a jamais hésité à changer de pilote pendant une campagne si le niveau de performance n’est pas là. Pierre Gasly a été la victime la plus récente en 2019.

«Je sais que je ne serai pas remplacé au milieu de la saison, en tant qu’équipe, nous ne faisons pas cela», a déclaré Bottas.

«J’ai un contrat pour cette année et je pense qu’il n’y a qu’une seule équipe qui fait ce genre de chose en F1 et nous ne sommes pas ça.

“Donc [there’s] pas de pression de mon côté. Je sais comment les choses se passent et il y a toujours des taureaux dans les parages. Cela fait partie du sport.

Ainsi, bien que Bottas soit sûr pour la campagne actuelle, il semble qu’aucun pilote associé à Mercedes n’est encore sécurisé pour 2022.

Bottas et Lewis Hamilton sont tous deux sans contrat à la fin de la saison, tout comme Esteban Ocon chez Alpine qui conserve des liens avec la formation allemande.

Russell, quant à lui, en est à la dernière saison de son contrat de trois ans chez Williams.

Pour le moment, même si Bottas «ne se soucie pas» de savoir s’il sera pilote Mercedes pour 2022, il se concentre sur le présent.

«Je ne sais pas à ce stade, c’est le début. Je n’ai pas vraiment pensé à l’année prochaine », a-t-il déclaré à propos de ses chances de rester chez Mercedes au-delà de cette saison.

«Mon objectif principal est ici et maintenant parce que c’est tout ce qui compte et qui apportera normalement un bon avenir.

«Donc je n’en ai aucune idée, et pour le moment, je m’en fiche. Je me concentre simplement sur cette année et j’y consacre chaque pensée et énergie. »

