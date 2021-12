Valtteri Bottas obtient les bières après la solution rapide de Mercedes en Arabie saoudite

Valtteri Bottas a déclaré qu’il devra acheter des bières pour ses mécaniciens après avoir réussi à réparer sa voiture en un temps record pour les qualifications.

Une fuite de carburant dans le FP3 a obligé l’équipage de Mercedes à changer le plus rapidement possible le groupe motopropulseur de Bottas entre les deux sessions. Cela n’a déclenché aucune pénalité car les pièces du moteur sont déjà dans son parc moteur, mais son équipe a dû travailler aussi dur que possible pour préparer sa voiture à temps.

Bottas a effectué un tour en Q1, mais a ensuite eu besoin de ramener sa voiture dans son garage après avoir signalé qu’elle avait des ratés alors qu’il pénétrait dans l’entrée de la voie des stands.

Ses mécaniciens ont pu à nouveau réparer sa voiture à temps pour la deuxième partie des qualifications, et le Finlandais a récompensé son équipe en plaçant sa voiture au premier rang aux côtés de Lewis Hamilton pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite dimanche.

En Q3 pour la 1⃣0⃣0⃣ème fois consécutive ! Saluez-vous, @ValtteriBottas 👏👏👏 pic.twitter.com/LoaigpE2xb – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 4 décembre 2021

« C’était une qualification importante aujourd’hui », a déclaré Bottas aux journalistes après les qualifications, cité par Crash.net. « Pour moi, j’ai eu un peu de mal en FP3 et j’ai dû changer le moteur. Les gars venaient juste de finir la voiture avant les qualifications et tout fonctionnait bien, donc j’étais content.

« Le dernier tour était à la limite et je l’ai apprécié, mais c’est une piste difficile. Je veux dire, nous poussons un tour après l’autre et l’adhérence ne baisse pas, donc c’est assez difficile.

On a demandé à Bottas si l’incertitude entourant la situation de sa voiture avait affecté la façon dont il était entré dans la zone des qualifications, mais il était simplement reconnaissant de la façon dont ses mécaniciens s’occupaient de leur travail.

« Mes préparatifs ? Pas du tout », a répondu Bottas. « Les gars, ils viennent de finir la voiture à temps et tout fonctionnait bien, donc je leur ai déjà dit que je leur achèterai des bières quand nous serons autorisés à en avoir. Ce sera sur moi.

Le lock-out de Bottas et Hamilton au premier rang est intervenu à un moment crucial de la saison pour l’équipe Mercedes et ils peuvent faire un pas important vers le maintien du titre des constructeurs avec un gros butin dimanche.

La victoire de son coéquipier Hamilton le verrait également organiser une confrontation pour le titre avec Max Verstappen à Abu Dhabi le week-end prochain, et Bottas a déclaré qu’il voulait pouvoir faire sa part sur les deux plans.

« Bien sûr, s’il y a une chance que je puisse gagner la course, j’essaierai, mais sinon, nous devons maximiser le résultat de l’équipe », a déclaré Bottas.

« Je ne me bats plus pour le championnat, nous devons garder cela à l’esprit. Lewis et Max le sont, nous devons donc voir ce qui est le mieux pour l’équipe.