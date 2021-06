Valtteri Bottas ouvert d’esprit sur les options 2022

Valtteri Bottas n’a pas encore entamé les négociations de contrat avec Mercedes et reste ouvert d’esprit sur son avenir après 2021.

Le dernier contrat d’un an du Finlandais devrait expirer fin 2021, et donc encore une fois, les spéculations autour de son avenir avec Mercedes s’intensifient.

Mais il n’y a pas que Bottas dans cette situation, en fait Mercedes n’a actuellement aucun pilote inscrit pour 2022, et donc toutes les options sont ouvertes à l’équipe.

Et c’est une attitude que Bottas partage. Bien que les discussions n’aient pas encore commencé alors que lui et Mercedes cherchent à rester concentrés sur la course, Bottas est très ouvert d’esprit quant aux décisions de carrière qui l’attendent.

“Nous n’avons encore parlé de rien, car c’est un championnat assez exigeant et nous savons combien il est important de pouvoir travailler en paix”, a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

“Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire la performance, mais ce moment viendra, c’est sûr. Ce n’est pas encore le cas, mais c’est sûr que le temps passe vite, d’autant plus que nous allons bientôt passer aux triples têtes.

« Donc j’imagine que, naturellement, au cours du mois prochain, vous devez commencer à parler et je sais d’après des expériences précédentes que plus tôt vous pourrez régler les choses, mieux ce sera pour tout le monde. Cela viendra bientôt, mais pas encore.

« À propos de mon avenir, quelles sont mes pensées ? Je suis assez ouvert d’esprit.

« Comme dans la vie en général, vous devez toujours saisir les opportunités et vous ne savez jamais ce qui vous attend. Et c’est aussi avoir des objectifs clairs, ce pour quoi vous poussez et cela m’a conduit jusqu’ici. »

Malgré toute la pression qu’il a subie depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2017, on pourrait pardonner à Bottas de se sentir un peu épuisé.

Mais c’est tout le contraire, au lieu de cela, il aime la Formule 1 et pilote pour Mercedes, tandis que, même à 31 ans, Bottas a toujours l’impression qu’il s’améliore.

“Je veux toujours suivre mon cœur et ma passion et j’apprécie toujours beaucoup la Formule 1 et je cours aux avant-postes”, a-t-il déclaré.

“Je l’aime vraiment, vraiment et je l’apprécie toujours autant que je l’ai fait par exemple lors de ma première année avec Mercedes, sans aucun doute.

«Mais si je regarde la situation dans son ensemble, c’est sûr que j’ai encore quelques bonnes années en moi. J’ai l’impression que, d’année en année, je continue de m’améliorer dans certains domaines et je continue de m’améliorer. Et vous savez, je suis assez loin des pilotes les plus âgés de la grille, donc en théorie, j’ai encore le temps.

“Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve et j’essaie déjà de prendre un week-end par week-end, et de voir ce qui vient.”

