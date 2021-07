Valtteri Bottas ouvrirait des discussions avec Alfa Romeo sur le trajet 2022

in

Valtteri Bottas et ses représentants auraient ouvert des discussions avec Alfa Romeo pour un trajet en 2022, s’il devait être abandonné par Mercedes.

Les options de Bottas sur la grille seraient assez limitées s’il devait quitter l’équipe qu’il représente depuis 2017, mais Motorsport-Total.com affirme que ses représentants ont déjà entamé des discussions avec Alfa Romeo – dont les pilotes sont tous deux en fin de contrat. de la saison.

Toto Wolff a déjà déclaré que si George Russell se voyait offrir la conduite avec les Silver Arrows, il aiderait le Finlandais dans sa recherche d’une nouvelle conduite au sein de la Formule 1.

Alfa Romeo ou Williams seraient ses destinations les plus probables s’il se retrouvait sans siège pour la saison prochaine, très probablement dans ce qui serait effectivement un échange de siège avec l’actuel pilote Williams Russell.

Selon le rapport, l’agent de Bottas a été en conversation avec d’autres équipes – mais rester avec Mercedes serait le premier choix du Finlandais.

Avec les deux sièges Alfa à gagner la saison prochaine, le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a le luxe supplémentaire de ne pas être obligé de choisir un pilote junior Ferrari dans l’un de ses cockpits pour 2022, ce qui ouvre la composition possible de l’équipe l’année prochaine.

Le coéquipier de Lewis Hamilton en 2022 a-t-il déjà été choisi ? Toto Wolff : « Maintenant, nous verrons quelle décision nous prenons – ou avons déjà pris mais pas encore dit. » https://t.co/USSSYv9yST #f1 pic.twitter.com/f6HrUV144M – Planète F1 (@Planet_F1) 22 juillet 2021

Découvrez les dernières marchandises Valtteri Bottas via la boutique officielle de Formule 1

On a demandé effrontément à Wolff si Bottas conduirait une Alfa Romeo Giulia comme voiture de société, et il a répondu en plaisantant : « Une Quadrifoglio comme celle-ci est une belle voiture !

Le directeur de l’équipe Mercedes a laissé entendre qu’une décision avait peut-être déjà été prise quant au partenaire de Lewis Hamilton la saison prochaine, et il a fait l’éloge de son pilote actuel.

“Valtteri a la vitesse, Valtteri a le caractère et Valtteri est un joueur d’équipe”, a-t-il déclaré. « C’est très important pour la dynamique d’une équipe, et il est absolument tout cela.

« Au cours des deux dernières courses, son approche a été particulièrement positive et cela se voit en piste. A Silverstone, il aurait pu être en pole avec le sillage et il a terminé à quelques secondes des leaders. Il est à fond et j’en suis heureux.

“Nous devons nous concerter à Brackley et discuter de la question avec Mercedes pour déterminer à quoi devrait ressembler notre futur couple de pilotes. Nous prendrons une décision cet été et déciderons ensuite comment la communiquer. »