Valtteri Bottas participera à la Race of Champions enneigée

Il a été annoncé que le pilote Mercedes Valtteri Bottas participera à une édition spéciale neige et glace de la Race of Champions.

L’événement aura lieu en février prochain et Bottas représentera la Finlande dans la ROC Nations Cup au volant d’une voiture de rallye, aux côtés d’une équipe de pilotes stellaire qui comprend le nonuple vainqueur du Mans Tom Kristensen, le champion du monde des rallyes Sébastien Loeb. et Petter Solberg et le champion américain des rallyes, Travis Pastrana.

Ce ne sera pas non plus la première incursion du Finlandais dans le rallye, ayant participé trois fois au rallye de la Laponie arctique dans le passé, et il sera désormais impatient de relever le défi de conduire sur la mer Baltique gelée.

“Je suis vraiment impatient de pouvoir enfin participer à la Race of Champions après avoir regardé l’événement à la télévision pendant de nombreuses années”, a déclaré Bottas lors de l’annonce. « Le fait que l’événement de cette année se déroulera sur la neige et la glace le rend encore plus intéressant.

“J’ai participé à l’Arctic Rally à quelques reprises, donc j’espère que cette expérience nous aidera alors que nous visons à battre la forte concurrence et en particulier nos voisins nordiques de Suède et de Norvège pour ajouter aux nombreuses victoires de la Finlande à la fois dans le ROC individuel et les ROC Nations Tasse.”

Les deux jours de course se dérouleront également dans des conditions extrêmement froides, le parcours étant situé à seulement 60 milles du cercle polaire arctique, et le ROC est ravi d’accueillir le Finlandais pour participer à son événement.

Le président de la Race of Champions, Fredrik Johnsson a déclaré : « Valtteri nous a dit depuis plusieurs années qu’il aimerait participer à la Race of Champions et nous sommes très heureux qu’il puisse enfin faire ses débuts en ROC lors de notre première ROC World Final le Neige & Glace.

« Lors de la dernière course de Formule 1 à Monza, Valtteri a une fois de plus prouvé qu’il était l’un des pilotes les plus rapides du monde.

« La Finlande a une fière histoire à la Race of Champions et il sera fascinant de voir comment se déroulera la rivalité sportive de longue date entre la Finlande et la Suède, pays hôte.

“Nous avons toujours beaucoup de pilotes très rapides au ROC, mais la nouvelle piste de glace parallèle sur l’océan gelé sera un grand facteur X.”