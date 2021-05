Valtteri Bottas “ pas inquiet ”, il glisse dans le rôle de n ° 2

Bien qu’il ait reçu l’ordre de se retirer pour Lewis Hamilton en Espagne, Valtteri Bottas insiste sur le fait qu’il ne craint pas d’être poussé dans un rôle de numéro deux.

Au lieu de cela, dit-il, il peut toujours remporter le titre.

Bien que le championnat de cette année ait recommencé, comme il l’a fait ces dernières saisons, Bottas étant catégorique, ce sera sa saison, 2021 ne s’annonce pas ainsi.

Dès la toute première course de cette saison, il semblait que la course au titre de cette année serait un combat à deux pilotes, et aucun de ces pilotes n’est Bottas.

C’est plutôt Max Verstappen qui est devenu le principal rival de Lewis Hamilton, le duo étant premier et deuxième des quatre grands prix.

Hamilton, avec trois victoires contre celle de Verstappen, mène le championnat avec 14 points d’avance sur le pilote Red Bull.

Bottas, désormais troisième, a 47 points de retard sur son coéquipier.

Il a déjà reçu les ordres redoutés de l’équipe, lui a dit de laisser passer Hamilton au Grand Prix d’Espagne.

Un Bottas provocant a refusé, faisant de Hamilton la course pour la position.

Bottas est convaincu que les ordres d’équipe ne sont pas sur le point de devenir la norme car il est toujours dans le combat.

«Je ne suis pas inquiet pour être honnête, pas du tout», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il devait jouer le deuxième rôle à Hamilton.

«Je sais qu’il y a un petit écart maintenant, mais c’est très tôt. Il ne sert à rien de commencer à y penser.

Qu’à cela ne tienne de ne pas jouer le deuxième rôle, Bottas dit qu’il n’abandonne pas le titre

Il a poursuivi: «Il y a encore énormément de points. Je n’abandonne certainement pas l’objectif de cette année.

«Je crois que le travail acharné portera ses fruits, alors je continuerai à travailler dur et je continuerai à croire. Je sais que les résultats viendront

«Il n’y a pas encore eu de courses propres pour moi, il y a toujours quelque chose, une chute ou un problème avec un arrêt au stand ou autre, donc je suis impatient d’avoir une course propre et de me battre pour la victoire.

«Et ça va être une bataille épique, je suis définitivement prêt.»

