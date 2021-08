Valtteri Bottas pense que Mercedes a d’autres mises à jour à venir

in

Bien que Mercedes se concentre désormais sur 2022, Valtteri Bottas affirme que quelques mises à niveau supplémentaires pour la W12 seront toujours en place.

La bataille pour le titre 2021 s’avère aussi féroce que prévu, Mercedes et Red Bull se disputant les titres des pilotes et des constructeurs.

Mais si l’objectif final des deux équipes est clair, elles doivent également prêter une très grande attention au nouveau règlement pour 2022.

Sur ce point, il y a un clivage entre les prétendants au titre. Le travail aérodynamique de Mercedes sur la W12 s’est terminé « il y a longtemps », tandis que Red Bull pense qu’il serait « imprudent » d’arrêter de développer sa RB16B.

Mercedes a quitté la Hongrie en tête des deux championnats, mais Bottas a déclaré que certaines améliorations trouveraient toujours leur chemin sur le W12, citant le décalage entre le travail en soufflerie et l’arrivée des pièces finies.

“Le fait est que nous ne développons plus la voiture actuelle à l’usine, mais il y a encore des améliorations à venir”, a déclaré Bottas à Hypebeast.

« Parce qu’évidemment, une fois que vous découvrez quelque chose dans la soufflerie, il y a un délai avant que vous ne mettiez réellement les pièces sur la piste. Donc ça n’a pas d’importance comme ça.

“Nous avons eu de nouvelles pièces à Silverstone et j’espère que nous en aurons d’autres plus tard, mais à un moment donné, cela devra s’arrêter car l’année prochaine, il y aura évidemment un grand changement de réglementation et l’équipe doit équilibrer les performances de la voiture cette année par rapport à L’année prochaine.”

Mercedes est retombé dans les griffes de Red Bull cette saison après une année 2020 dominante, beaucoup estimant que la réglementation aérodynamique mise à jour a joué un grand rôle à cet égard.

On prétend que l’appui aérodynamique coupé de la zone de plancher arrière a eu un impact plus important sur les voitures à faible inclinaison, celles de la W12 et de l’AMR21 d’Aston Martin.

Et c’est une théorie que Bottas soutient.

“Certainement, les nouvelles réglementations et les restrictions du côté aéro nous ont affectés”, a-t-il déclaré.

« Nous avons réalisé lors des essais de pré-saison que nous n’avions pas tout à fait la même quantité d’appui et d’adhérence dans la voiture que l’année précédente.

“En fin de compte, le châssis de la voiture est le même que l’an dernier, mais le changement d’aéro a affecté l’équilibre que nous avions au cours de l’hiver – probablement plus que pour Red Bull.

“Ce n’a pas été l’année la plus facile dans ce sens, mais il y a encore plus que nous pouvons faire en équipe.”