Valtteri Bottas peut sortir de « l’ombre » de Lewis Hamilton chez Alfa Romeo

Le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, pense que Valtteri Bottas peut sortir de « l’ombre » de Lewis Hamilton dans sa nouvelle équipe la saison prochaine.

Le sort de cinq saisons de Bottas avec les Silver Arrows est maintenant officiellement terminé et, pendant ce temps, le Finlandais n’a pas été en mesure de monter un sérieux défi pour le titre contre un adversaire redoutable à Hamilton, sept fois champion du monde.

Passer de Mercedes à Alfa Romeo peut représenter un retour à la réalité pour Bottas en 2022 et au-delà, mais Vasseur pense que le nouveau défi, associé à un nouveau rôle de chef d’équipe aux côtés de la recrue Guanyu Zhou, est venu à la perfection temps dans la carrière du Finlandais en Formule 1.

« Bien sûr, c’est toujours un objectif de faire du bon travail », a déclaré Vasseur, cité par GPFans.

« Mais le plus important, je pense, pour lui au stade de sa carrière, c’est aussi d’être au centre de l’équipe et ce n’est pas une offense à Mercedes qu’il ait toujours été dans l’ombre de Lewis, mais quand vous êtes chez Mercedes , vous êtes dans l’ombre de Lewis.

« Quand vous êtes chez Red Bull, vous êtes dans l’ombre de Max et si vous regardez sous les pilotes aux côtés de Max ces 10 ou six dernières années, c’était Gasly, c’était Albon, c’était Perez. Perez a probablement fait un meilleur travail l’an dernier que cette saison.

« C’est une position et une situation très, très difficiles d’être le coéquipier de Max ou de Lewis et, je pense que pour Valtteri, ce n’était pas trop important d’être considéré comme le leader à cela. »

Bottas, qui a choisi la meilleure voiture et la meilleure course qu’il a conduites pendant son séjour chez Mercedes, fait également l’objet d’attention ailleurs avec l’ancien propriétaire de la Formule 1, Bernie Ecclestone, suggérant que le Finlandais aurait pu être utilisé tactiquement par Mercedes pour étendre davantage la période de Safety Car au Grand Prix d’Abu Dhabi et s’assurer que Max Verstappen n’a aucune chance de dépasser Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde.

Alfa Romeo sera la troisième équipe de Bottas depuis son arrivée en Formule 1 avant la saison 2013. Il a passé les quatre premières saisons de sa carrière avec Williams avant de rejoindre Mercedes en 2017 pour remplacer le champion du monde à la retraite Nico Rosberg.