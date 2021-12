Valtteri Bottas raconte sa dernière journée « vraiment spéciale » avec l’équipe de Formule 1 Mercedes

Valtteri Bottas a qualifié sa dernière journée à l’usine Mercedes de « vraiment spéciale » avant de rejoindre officiellement Alfa Romeo.

Nous disons « officiellement » rejoindre parce que le Finlandais a déjà piloté pour l’équipe basée en Suisse, ce qui a été le cas lors des tests de pneus Pirelli d’après-saison à Abu Dhabi.

Mais il était de retour sous les couleurs de Mercedes pour la dernière fois alors que Bottas, Lewis Hamilton et Toto Wolff visitaient les usines pour remercier l’équipe d’avoir contribué à garantir que l’équipe soit couronnée championne des constructeurs pour la huitième année consécutive.

Cela a achevé le retour de Mercedes à leur profil habituel au sein du sport après avoir gardé leur propre avocat pendant trois jours entiers depuis la fin controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi, au cours duquel Hamilton a cédé le titre des pilotes à Max Verstappen.

Wolff et Hamilton en particulier ont gardé la tête baissée pendant que l’équipe réfléchissait à l’opportunité d’aller de l’avant avec un appel contre le résultat de Yas Marina, estimant que le directeur de course Michael Masi avait pris des décisions qui contrevenaient au règlement et coûtaient sa couronne au Britannique.

Cependant, jeudi, Mercedes a abandonné son intention de faire appel car ils pensaient que la structure de ce processus n’aurait pas abouti à la « justice » qu’ils pensaient mériter, plutôt que d’admettre la défaite.

Bottas quitte l’équipe avec un record de 100% de victoires au championnat des constructeurs au cours de ses cinq saisons aux côtés de Hamilton, et a laissé un message d’adieu avant de partir pour Alfa Romeo où il deviendra chef d’équipe avec la recrue Guanyu Zhou comme coéquipier.

Pour une dernière fois, enlevez-le VB. Avant de se déconnecter, @ValtteriBottas a un dernier message à partager avec vous, la famille Mercedes. pic.twitter.com/OHY9PAkmft – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 17 décembre 2021

« C’était mon dernier jour dans les usines Mercedes et ça a été émouvant », a déclaré Bottas dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour l’équipe.

« C’était agréable de voir tout le monde et je me suis senti vraiment fier et privilégié d’être avec l’équipe pendant cinq ans, et au cours de toutes ces années, d’avoir obtenu le titre des constructeurs.

« De plus, certains trophées du Championnat des pilotes FIA pour moi, pas celui du vainqueur mais d’autres trophées, ce qui est quelque chose, je suppose.

« Merci pour tout le soutien – cela signifie beaucoup – et à tous les membres de l’équipe à qui j’ai dit au revoir aujourd’hui. C’était une journée vraiment spéciale.

Bottas quitte Mercedes après avoir remporté 10 courses pour eux, doublé ce nombre en pole positions et terminé 58 fois sur le podium. Il a également atteint la Q3 dans tous ses 101 grands prix pour l’équipe.