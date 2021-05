Valtteri Bottas révèle la motivation derrière une approche plus égoïste

Valtteri Bottas réalise le poids de l’attente sur ses épaules pour remporter un championnat du monde – et dit qu’il doit être plus égoïste pour y parvenir.

Le pilote Mercedes pense que l’équipe se sera attendue à ce qu’il remporte un titre à son époque avec les Flèches d’Argent, le Finlandais maintenant dans sa cinquième saison avec eux.

Bottas a connu un début de campagne difficile en 2021 après s’être écrasé à Imola et avoir reçu l’ordre de s’écarter pour son coéquipier Sir Lewis Hamilton lors de la dernière course en Espagne.

Malgré cela, cependant, il ne craint pas d’être choisi pour le moment comme pilote numéro deux de l’équipe, avec un long chemin à parcourir dans la bataille pour le titre.

S’il veut réaliser son ambition de toujours, le Finlandais admet qu’il doit être plus déterminé dans son approche.

“Il est important de penser davantage à moi”, a déclaré Bottas dans une interview avec GP Racing. «Et quel est vraiment le but de ma carrière – qui est le championnat – et penser moins aux autres.

«Vous ne pouvez pas vous changer vous-même, mais si je regarde la vue d’ensemble de ma carrière, cela ne durera pas éternellement.

«Si vous êtes avec un [top] équipe cinq, six ans, ils attendent au moins une fois que vous remportiez le titre. C’est comme ça que ça se passe, c’est comme ça que fonctionne la F1 et je le reconnais complètement.

«Je dois absolument défier l’équipe quand je le peux, dans le bon sens. Je veux m’assurer que tous les œufs sont dans mon bol – je veux m’assurer d’avoir la meilleure stratégie. “

Assistance à la course ☕️ # VB77 @tiffanycromwell @WMNcycling

📷 @ThomasMaheux pic.twitter.com/5WoVkqNyqZ – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 14 mai 2021

L’avenir de Bottas dans l’équipe a déjà été largement débattu, son contrat expirant à la fin de l’année et des pilotes comme George Russell et Esteban Ocon attendant dans les coulisses, Toto Wolff admettant que l’équipe regarde même au-delà de son propre programme de pilotes. .

Si cela doit être sa dernière année en tant que pilote Mercedes, Bottas dit qu’il ne laissera rien sur la table et verra ce qui se passera à partir de là.

«Pour moi, l’objectif principal cette année est de lui donner tout ce que j’ai, bien plus que ce que j’ai jamais pu faire auparavant», a-t-il poursuivi.

«Que ce soit ce que je fais pendant la semaine de course, ce que j’exige de mes ingénieurs, de mon entraîneur, de ma famille. Je veux m’assurer qu’une fois que nous aurons terminé à Abu Dhabi, je regarde en arrière et je peux dire que j’ai donné tout ce qu’il me restait dans mon réservoir.

