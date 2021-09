Valtteri Bottas révèle le premier blocage de Mercedes à sa course au titre

Valtteri Bottas a déclaré qu’il sentait que Mercedes l’avait empêché de participer au Championnat du monde 2021 plus tôt dans la saison.



Maintenant derrière son coéquipier Lewis Hamilton de 80,5 points dans le championnat des pilotes avec huit manches à disputer, Bottas a été renvoyé en mode « ailier » chez Mercedes pour soutenir la course au titre de Hamilton et l’offre de Mercedes pour le titre des constructeurs.

Et le Finlandais a laissé entendre que c’était la position de Mercedes depuis un certain temps déjà, même si l’avenir n’est pas tout à fait clair.

“Je ne sais pas vraiment, je dois demander à Toto [Wolff, Mercedes team principal]. Bien sûr, c’est toujours un écart raisonnable dans les points », a-t-il déclaré aux journalistes lors du Grand Prix de Russie lorsqu’on lui a demandé s’il serait toujours autorisé à se battre pour le titre.

«Au moins plus tôt dans la saison, j’avais l’impression que je n’étais plus autorisé à participer à la compétition, mais on ne sait jamais. Nous allons course par course.

“Je pense qu’en Formule 1, on ne sait jamais comment la saison va évoluer. Il y a encore pas mal de courses, alors ne dites jamais jamais.

« Pour moi personnellement, venir ici est différent, donc la seule chose qui me vient à l’esprit est de gagner. C’est la seule chose qui compte pour moi et du moins c’est mon approche pour cette semaine.

Lors de la manche précédente à Monza, le premier week-end de course de Bottas depuis que sa sortie de Mercedes après 2021 a été confirmée, le Finlandais a sans doute livré sa meilleure performance de la saison.

Il a dominé les qualifications traditionnelles, a remporté les qualifications de sprint, puis s’est battu depuis le dernier sur la grille en raison d’une pénalité de moteur pour une finition P3 dans la course.

Lorsqu’on lui a demandé si la confirmation de son avenir avait joué son rôle dans cette performance, Bottas a répondu : « Je pense que c’est facile de le dire comme ça, mais c’est ce que j’ai ressenti à Monza. Je me sentais presque comme un poids sur mes épaules et j’ai vraiment apprécié ça.

« Donc, je suis sûr que cela ne fait aucun mal. Je me sentais bien et je me sens toujours bien.

Cependant, avant de passer à Alfa Romeo pour 2022, Bottas a confirmé qu’il était toujours prêt à jouer le jeu d’équipe chez Mercedes si nécessaire.

“Chaque course est différente et il peut y avoir des moments où nous devons jouer en équipe et je dois en prendre une pour l’équipe”, a-t-il accepté.

Pour aller plus loin, Bottas a déclaré que cela signifiait également qu’il céderait sa place à Hamilton si cela aidait la cause de son coéquipier et de Mercedes.

« Dans cette situation, oui, je le ferais », a-t-il confirmé.

« Nous sommes ici en équipe et nous devons nous assurer de remporter les deux titres. Non seulement les Constructeurs mais les Pilotes.

“Pour le moment, Lewis a la plus grande chance pour cela, c’est donc la situation.”