Valtteri Bottas sait qu’il doit « être fier » du temps passé chez Mercedes

Valtteri Bottas est conscient qu’il doit revenir sur sa carrière chez Mercedes avec tendresse, même s’il n’a pas remporté de titre de champion du monde.

Le pilote finlandais évolue vers de nouveaux horizons avec Alfa Romeo et a déjà été nommé « chef d’équipe » par le nouveau patron Frédéric Vasseur.

Mais avant de se retrouver coincé dans son nouveau rôle, Bottas a continué à réfléchir sur son temps avec Mercedes, un séjour de cinq saisons qui n’a rapporté aucun championnat du monde des pilotes.

Cependant, il a toujours été confronté à un défi de taille sous la forme de Lewis Hamilton de l’autre côté du garage Mercedes, et il est donc fier d’avoir réussi 53 podiums, 20 pole positions, 10 victoires et jouer son rôle. en livrant cinq autres titres Constructeurs aux Flèches d’Argent.

Après cinq années formidables ensemble, c’est aujourd’hui le dernier jour officiel de Valtteri avec l’équipe. Notre succès depuis 2017 n’aurait pas été possible sans vous Valtteri. Et même si vous partez, vous ferez toujours partie de la famille Mercedes. pic.twitter.com/EhFai11Oyx – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 31 décembre 2021

« Je pense que c’est un peu des deux », a déclaré Bottas à The Race lorsqu’on lui a demandé s’il était frustré de ne pas pouvoir battre Hamilton régulièrement ou heureux d’avoir au moins réussi à le gérer à certaines occasions.

« La chose la plus importante pour moi, c’est que c’est un peu un échec que je n’aie pas pu gagner un titre au cours de ces cinq années avec Mercedes et Lewis parvient toujours à le gagner.

« Mais dans ce sens, Lewis est le meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1. Sachant que parfois je peux le battre, c’est une bonne chose.

« Vous visez toujours la perfection et si vous n’êtes pas parfait, vous ne pouvez pas être heureux. C’est donc ça.

« Mais je suis sûr que quand je vais de l’avant avec une équipe différente, je pense que j’aurai une perspective différente quand je serai en dehors de cette équipe, qu’il y a tellement de choses dont je peux vraiment être fier.

« Je dois être fier. Et je dois aussi essayer d’être positif.

Bottas a également déclaré qu’il avait vécu une sorte de montagnes russes d’émotions pendant son séjour avec Mercedes, mais qu’en fin de compte, il apprécie toujours la Formule 1 et tous les défis qui se présentent à lui.

Il a ajouté: «Cela a été assez haut et bas, et parfois c’est pour un court terme. Parfois, cela peut être à plus long terme, comme des mois.

« Je pense que c’est la beauté du sport et la beauté de la compétition de haut niveau que c’est comme une vague constante.

« Parfois, vous roulez à haute vitesse pendant un certain temps et parfois vous êtes dans une dépression pendant un certain temps.

« Je suis toujours là, je continue d’avancer et j’en profite toujours. »