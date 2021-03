Valtteri Bottas s’est plaint que sa stratégie de course appliquée par l’équipe Mercedes avait compromis ses chances dans le Grand Prix de Bahreïn.

Le Finlandais a terminé loin troisième derrière son coéquipier Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui ont combattu un duel passionnant avec le Néerlandais devant redonner l’avance au Champion du Monde à la suite d’une passe dans laquelle il avait dépassé les limites de la piste au quatrième virage. .

En fin de compte, Mercedes a eu un résultat de un sur trois pour commencer la campagne 2021, car ils ont résisté à la menace initiale de Red Bull et ont surmonté les problèmes qu’ils avaient rencontrés lors des tests de pré-saison.

Bottas a également été massivement gêné par un deuxième arrêt au stand lent au 30e tour lorsque le pneu avant droit s’est avéré difficile à retirer, mais c’est la stratégie qui a occupé ses pensées immédiates après la course.

Dans le passé, le joueur de 31 ans a semblé mécontent que sa stratégie reflète simplement celle d’Hamilton plutôt que d’être plus risquée dans l’espoir d’une plus grande récompense.

« C’est décevant, c’est sûr – l’équipe a obtenu de bons points, ce qui est une bonne chose, mais de mon côté, la stratégie était trop défensive au lieu d’attaquer, ce qui m’a assez surpris », a déclaré Bottas lors de son après-course. entretien.

«Nous allons tout revoir, mais je pense que nous avons été plus passifs qu’agressifs avec la stratégie au final. Je voulais rester plus longtemps au milieu du relais avec des pneus plus frais, mais cela n’aurait pas fait beaucoup de différence à la fin.

«J’ai également eu un arrêt au stand lent, qui a enlevé toutes les opportunités, et à la fin P3 a été le maximum. Mais le rythme était parfois assez bon.

«Nous avons réussi à avoir deux voitures avec des choix de pneus différents pour pouvoir jouer avec la stratégie, mais de mon côté, je pense qu’il aurait dû y en avoir plus aujourd’hui.»

Une consolation pour Bottas était qu’il avait une fenêtre dans laquelle faire un arrêt au stand tardif et aller pour le tour le plus rapide, qu’il a réalisé afin d’ajouter un point supplémentaire à son 15 pour la troisième position et lui donner un coup de pouce très mineur en termes de sa quête d’un premier championnat du monde des pilotes.

«Si vous nous l’aviez dit après les essais hivernaux, nous aurions obtenu plus de points que Red Bull aujourd’hui, nous l’aurions pris», a ajouté Bottas. «Il y a des aspects positifs à prendre et nous passons à autre chose – ce n’est que les premiers jours du championnat.»

