Valtteri Bottas s’est senti “foutu” par une pénalité dans la voie des stands

Bonjour à tous et bienvenue sur ce blog en direct pour le match des huitièmes de finale entre Italie et Autriche à l’Euro 2020, qui débutera à 21h00 CEST. Italie sont l’un des favoris de l’Euro 2020 après avoir navigué dans le groupe A avec un maximum de points et aucun but encaissé. L’Autriche entre-temps, […] More