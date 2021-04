Valtteri Bottas: Seule une Mercedes parfaite peut battre Red Bull

Valtteri Bottas pense que Mercedes a besoin de la perfection dans tous les domaines de sa voiture si elle veut battre Red Bull cette saison.

Mercedes n’a pas fait un début simple aux premières étapes de 2021, avec un week-end d’essais de pré-saison disjoint, puis dépassé par Max Verstappen de Red Bull aux essais et aux qualifications à Bahreïn.

Cela a conduit beaucoup à croire que la Mercedes dominante avait peut-être chuté derrière ses concurrents les plus proches, bien que beaucoup d’autres doutent encore de la véritable ampleur des problèmes de Mercedes.

La course d’ouverture de la saison a semblé prouver, cependant, que nous pourrions être dans une saison très serrée étant donné que Red Bull semblait avoir un rythme supplémentaire dans l’équipe dominante de l’ère hybride, mais c’est Lewis Hamilton qui a ramené à la maison le gagner.

Néanmoins, son coéquipier Bottas, qui a terminé P3 et a enregistré le meilleur tour de la course, pense que Red Bull a l’avantage et c’est à Mercedes d’atteindre la perfection s’ils veulent s’imposer cette année.

« Il doit encore s’améliorer », a-t-il déclaré à propos du rythme de la W12 de Mercedes, cité par Motorsport. «Le Red Bull avait l’air très rapide et j’ai hâte de voir la rediffusion du combat entre Max et Lewis dans le dernier tour.

«Nous n’avons pas la voiture la plus rapide pour le moment, nous devons donc être parfaits dans tous les autres domaines. Cependant, évidemment, nous voulons aussi avoir la voiture la plus rapide, nous devons donc continuer à travailler.

C’était un spectacle familier à la fin de la course avec Hamilton, Verstappen et Bottas tous montés sur le podium, mais c’était un spectacle auquel Mercedes ne s’attendait pas.

Compte tenu de leurs problèmes susmentionnés au cours de la période de test de trois jours, au cours de laquelle les Silver Arrows ont fait moins de tours que n’importe quelle équipe en raison du temps passé dans le garage, Bottas a déclaré que son équipe était très satisfaite du résultat de la course.

Il a ajouté: «En tant qu’équipe, si on nous avait dit lors des essais de pré-saison que nous allions avoir deux voitures dans les trois premiers, dont l’une remportant la course et devançant Red Bull, nous aurions certainement accepté. ce.

«Donc, oui, en équipe, c’était une solide performance dans l’ensemble, mais il y a encore des choses que nous devons améliorer et nous pouvons nous améliorer. Pourtant, ce n’est que le début et ce sont les tout premiers jours de la saison.

