Valtteri Bottas sur ce qui lui manquera à propos de Hamilton, Mercedes

Valtteri Bottas a partagé les choses qui lui manqueront le plus d’être un pilote Mercedes lorsqu’il partira à la fin de la saison.

Le temps du Finlandais avec l’équipe allemande touche à sa fin avec la direction d’Alfa Romeo et son remplacement par George Russell.

Il ne s’est peut-être pas impliqué dans un combat pour le titre pendant son séjour là-bas, mais il a quand même connu un énorme succès, aidant à remporter le championnat des constructeurs chaque saison et remportant neuf victoires en course.

Il dit qu’il va manquer de faire partie d’un tel succès, ainsi que les personnes avec qui il l’a apprécié, y compris Lewis Hamilton.

“Chez Mercedes, évidemment, beaucoup, beaucoup de gens avec qui je suis devenu ami, et nous avons passé tellement de temps ensemble au cours des cinq dernières années dans les courses et à l’usine”, a-t-il déclaré sur le podcast F1 Nation quand on lui demande ce qu’il va manquer.

« Et bien sûr, les souvenirs que j’ai construits avec l’équipe – pouvoir faire partie de quatre titres Constructeurs ensemble, et j’espère un cinquième.

« Les victoires, le nombre de podiums que j’ai avec l’équipe, tous ces [I] manquera certainement, et la même chose avec Lewis. Ce fut un plaisir absolu et un véritable honneur de travailler avec Lewis, et nous avons pu travailler en équipe très bien.

« Nous avons beaucoup de respect et il a été un coéquipier formidable, et j’ai beaucoup appris de lui. Je n’ai aucun doute qu’il s’en sortira aussi bien à l’avenir.

Je suis extrêmement fier d’avoir travaillé aux côtés de @ValtteriBottas au cours des 5 dernières années. Nous avons fait partie d’une équipe qui a remporté 4 championnats des constructeurs et nous nous sommes motivés les uns les autres pour continuer à traverser les hauts et les bas. Merci VB🙏🏾 finissons fort. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 6 septembre 2021

Bottas et Hamilton sont le plus ancien duo de pilotes sur la grille, étant coéquipiers depuis que le Finlandais a remplacé Nico Rosberg au début de la campagne 2017.

Contrairement à l’homme qu’il a remplacé, Bottas n’a jamais eu de dispute sérieuse avec Hamilton, les deux ne s’affrontant jamais vraiment sur ou hors piste.

En fait, leur relation a été si bonne qu’il irait jusqu’à appeler avec confiance le septuple champion du monde son ami.

“Je peux certainement dire que nous sommes amis”, a-t-il déclaré.

«C’est vraiment un si bon respect dans les deux sens. Bien sûr, nous nous battons les uns contre les autres, mais nous sommes vraiment une équipe.

« Si vous regardez les dernières années, nommez une meilleure équipe. Nous avons accompli pas mal de choses.

