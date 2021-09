Valtteri Bottas sur la récupération : « Que peut demander de plus Mercedes ?

Lorsqu’on a demandé à Valtteri Bottas si son excellent travail du week-end était « doux-amer » alors qu’il savait qu’il quittait Mercedes, sa réponse s’est flétrie.

“Le plus rapide en qualifications, vainqueur du sprint, du dernier au troisième, que demander de plus ?”, a-t-il répondu à Sky F1 après un Grand Prix d’Italie à l’envers pour le Finlandais.

Le débat sur qui devrait s’associer à Lewis Hamilton l’année prochaine a été l’une des principales sous-intrigues d’une saison 2021 intrigante, mais Mercedes a choisi de promouvoir son pilote junior, George Russell, tandis que Bottas passera à la course pour Alfa Romeo en 2022. .

Le neuf fois vainqueur de la course aurait pu être dans la conversation pour avoir porté son total de victoires à deux chiffres à Monza car il avait semblé rapide tout le week-end.

Après s’être qualifié le plus rapidement vendredi, il a franchi le drapeau à damier lors du sprint de samedi, mais les pièces du moteur ont été changées, ce qui l’a rétrogradé à l’arrière du peloton pour le départ de la course.

Il a admis qu’il visait un podium pour la course de dimanche, mais a réussi à effectuer de nombreux dépassements et à se frayer un chemin dans les trois premiers à la fin de la course – et sait qu’il n’a rien laissé sur la table à Monza.

Vous devez ressentir Bottas ici. Passer de P20 à (probablement) P3 et il ne sera même pas l’histoire principale du jour…#ItalianGP 🇮🇹 #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 septembre 2021

“Je pense que si je regarde la course dans son ensemble, j’ai l’impression d’avoir définitivement tout donné et saisi toutes les opportunités”, a déclaré Bottas.

« Je ne ferais rien de différent vraiment et en termes de stratégie, je pense que c’était une très bonne décision de commencer avec les pneus durs, d’aller longtemps et ensuite, avec les médiums frais, d’essayer de faire quelques dépassements.

« L’inconvénient était vers la fin de la course, les médiums ont commencé à baisser un peu, puis les gars avec le pneu dur avaient un peu d’avantage.

« J’ai fait un essai avec Perez, mais après cela, le pneu a vraiment commencé à baisser et c’était plus délicat, et sachant qu’il avait une pénalité, je ne voulais pas non plus prendre trop de risques.

« Je suis heureux que nous ayons pu sortir d’un week-end comme celui-ci avec autant de problèmes, du moins pour moi, toujours avec plus de points que Red Bull.

“C’est presque comme si j’avais un peu la responsabilité de porter l’équipe aujourd’hui.”

Avec ce dernier commentaire, Bottas faisait référence à la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui a laissé les deux pilotes dans les graviers et le pilote Red Bull pénalisé par les commissaires sportifs, alors que Daniel Ricciardo menait à la maison Lando Norris pour une McLaren 1-2 surprise.