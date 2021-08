Valtteri Bottas voit maintenant le côté amusant du grand accident d’Imola

Valtteri Bottas dit qu’il peut désormais “rire” de l’accident d’Imola qui s’est terminé par un échange de colère avec George Russell.

Lors de la deuxième course de la saison 2021, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, Bottas peinait à redescendre en neuvième position sur un circuit asséché lorsque Russell a tenté de le dépasser.

Ce faisant, Russell a mis les roues de sa Williams sur l’herbe alors que Bottas faisait légèrement traverser sa Mercedes et que les deux voitures se sont heurtées à grande vitesse, les envoyant toutes deux dans les barrières avec des dommages substantiels et hors de la course.

Chaque pilote a blâmé l’autre et alors que Bottas était assis pour reprendre son souffle dans le W12 en détresse, Russell a traversé et a commencé à protester. Il a été accueilli par un geste du majeur du Finlandais, qui a dûment reçu un coup réactif sur le casque de protection.

Les deux étaient toujours agacés l’un contre l’autre après la course, Bottas déclarant: “Je ne sais pas de quoi il parlait parce que c’était clairement son erreur.”

Près de quatre mois plus tard, le duo reste rivaux hors piste pour un siège Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton l’année prochaine.

Mais au moins maintenant, Bottas peut voir le côté amusant de ce qui s’est passé sur le site italien, même s’il savait que ce serait grave au fur et à mesure que l’incident se déroulait.

« Ce n’était pas amusant. Tu sais, je peux en rire maintenant mais heureusement rien [serious] arrivé », a déclaré Bottas lors d’une interview avec Hypebeast.

« À ce genre de vitesse et sur cette piste où il n’y a pas vraiment de zone de dégagement lorsque vous devenez passager, vous n’attendez que l’impact.

« Vous ne savez pas où vous finirez. Vous ne pouvez pas contrôler la voiture et ce que vous allez frapper ensuite ou dans quelle direction aller, donc ce n’est pas amusant.

“Mais heureusement, le coup final dans la barrière était direct et c’était une assez grosse barrière, donc cela a définitivement enlevé une partie de l’énergie.

« Cela aurait pu être pire, mais ce n’est pas génial. Lorsque vous êtes pris dans cette situation, vous dites essentiellement « oh sh*t » et attendez l’impact. »

Explorez ⛰#VB77 @MercedesBenzUSA #GLS63 @MercedesAMG

@tiffanycromwell pic.twitter.com/Hzuul8WDEC – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 10 août 2021

Cette course était l’une des nombreuses qui ne se sont pas déroulées comme prévu pour Bottas cette année – il avait aussi des dimanches à oublier bel et bien à Monaco, en Azerbaïdjan et en Hongrie, le tout pour des raisons différentes.

Monaco était complètement hors de contrôle de Bottas alors que sa course s’est terminée par un arrêt au stand bâclé au cours duquel une roue s’est coincée sur la voiture.

Interrogé sur la difficulté de gérer une telle situation, il a répondu : « Ce n’est pas amusant. Parfois, je ne sais pas si je dois pleurer ou rire parce que j’ai presque l’impression qu’il y a eu une quantité incroyable de malchance.

“Mais que pouvez-vous faire? Parfois, il y aura des choses que vous ne pouvez pas affecter, alors vous avez juste besoin d’essayer de passer à autre chose.

« Ce qui me fait le plus mal, c’est si je fais moi-même une erreur et si j’ai un mauvais week-end parce que je n’ai pas joué au niveau auquel je devrais être. C’est plus douloureux et j’essaie toujours d’apprendre de chaque situation.

“Ce n’a pas été la meilleure saison avec des résultats mitigés et un manque de rythme, mais nous y sommes et il reste encore une longue année à venir.”