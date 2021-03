Valve a enfin révisé l’expérience du nouveau joueur

On dirait que Valve s’intéresse enfin à la courbe d’apprentissage abrupte de Dota 2, améliorant ainsi l’expérience du nouveau joueur dans le jeu.

À partir d’aujourd’hui, les nouveaux joueurs peuvent faire la queue pour le «mode nouveau joueur». Le dernier ajout de Valve vise à aider les débutants de Dota 2. Depuis le tout début de Dota 2, la communauté s’est toujours plainte de l’expérience des nouveaux arrivants et de la difficulté pour eux d’apprécier et de s’adapter au jeu. La baisse de la base de joueurs et le nombre réduit de nouveaux joueurs rejoignant le jeu en sont le résultat.

Aujourd’hui, nous lançons une mise à jour complète de la nouvelle expérience de joueur, avec une suite complète d’outils conçus pour aider tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur Dota 2. https://t.co/ZumqwNDIaC pic.twitter.com/IX9uwni96D – DOTA 2 (@ DOTA2) 25 mars 2021

Valve a tenté d’améliorer le jeu non seulement pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour la base de joueurs existante. Nous examinons de près les derniers changements.

Boutique simplifiée

La boutique habituelle du jeu Dota 2 propose une pléthore d’articles. Bien que la boutique affiche de nombreux articles, elle pourrait submerger les nouveaux joueurs. Valve a maintenant mis à jour la boutique qui offre aux joueurs la possibilité d’utiliser la boutique avancée ou la nouvelle version simplifiée qui facilite les achats d’articles pour les nouveaux joueurs.

Objectifs du nouveau joueur

Un onglet «Bienvenue» qui fournit aux joueurs des objectifs par niveau a maintenant remplacé l’option tutoriel sous l’onglet «Apprendre» du menu principal. Ces objectifs aident les nouveaux joueurs à s’améliorer et à apprendre Dota 2 rapidement et facilement. Les objectifs se concentrent sur des concepts tels que la protection, la téléportation ou le contrôle du courrier. Les objectifs avancés décrivent les concepts de combat d’équipe, de verrouillage ou d’initiation. Les développeurs ont également ajouté des fragments comme récompenses pour avoir atteint des ensembles d’objectifs dans chaque niveau.

Guide créé par la communauté

Après les objectifs de niveau 4, il y a un autre onglet qui montre les objectifs créés par la communauté. Il s’agit essentiellement d’un guide créé et financé par la communauté pour les nouveaux joueurs créés. En cliquant, le guide emmène les joueurs dans un match, où Sunsfan et Slacks sont des narrateurs qui aident les joueurs à comprendre le jeu d’une manière plus amicale et moins technique.

Glossaire

L’onglet Glossaire est un nouvel ajout au jeu. C’est comme une encyclopédie remplie de toutes les informations essentielles de Dota 2 pour les joueurs nouveaux ou existants dans le jeu. Bien qu’il y ait beaucoup d’informations à absorber pour les débutants, une source de connaissances aussi importante aidera inévitablement les joueurs.

Nouveau mode de joueur

Le mode Nouveau joueur est de loin la partie la plus intéressante de la mise à jour. Valve a introduit un nouveau mode de jeu pour que les nouveaux joueurs digèrent facilement le jeu. Le mode de jeu proposera un petit groupe de héros stables parmi lesquels choisir. Le mode permettra également aux joueurs de quitter le match à tout moment, sans recevoir de pénalité pour la même chose. Un bot remplacera alors le joueur pour assurer une continuité équilibrée. Le mode de jeu propose également aux joueurs de faire la queue dans des groupes avec d’autres joueurs. Les jeux de société placeront les joueurs contre des bots pour assurer un environnement sûr et contrôlé.

Ils ont des règles basées sur le mode Nouveau joueur similaires aux modifications du mode Turbo, donnant de l’espace aux joueurs pour apprendre sans rencontrer de courbes abruptes.

Bots mis à jour et améliorés

La refonte comprend des bots mis à jour qui prendront désormais en charge les changements de gameplay tels que les avant-postes, les objets neutres et les nouvelles capacités. Les développeurs ont maintenant amélioré le comportement des bots pour aider les joueurs dans le laning, l’agriculture, le ramassage des runes, l’utilisation des capacités et l’utilisation des objets. Une stratégie rééquilibrée aidera également l’expérience de match de bot. Un niveau de difficulté personnalisé est en place pour les nouveaux joueurs avec des renoms pour certains bots pour ajouter une touche de nostalgie.

Astuces de l’assistant en jeu

Le client du jeu peut désormais détecter les nouveaux joueurs et les aider avec des guides de jeu grâce à un assistant d’apparence conviviale. Le guide aidera désormais les débutants pour des choses comme les dégâts de la tour, la traversée de la rivière, les compteurs de capacité, la protection de la porte dérobée, la vision, les protections, la poussière et d’autres choses similaires.

Chat du nouveau joueur

Le canal de discussion du nouveau joueur est disponible pour les joueurs une fois qu’ils ont terminé le premier ensemble de tâches pour les nouveaux joueurs. Pour offrir un environnement accueillant aux nouveaux joueurs, les administrateurs de la chaîne comprennent des leaders de la communauté de confiance du monde entier qui aideront à sélectionner des modérateurs qui garderont un œil sur les canaux de discussion. Valve étendra également les canaux aux joueurs expérimentés avec des scores de comportement élevés pour aider la communauté.

Coaching flexible



Valve a introduit un système de coaching pour les joueurs. Non limité aux nouveaux joueurs, l’idée derrière le nouveau système est utile pour les joueurs qui veulent apprendre ou s’améliorer chez Dota. Seuls les joueurs avec des scores de comportement élevés pourront devenir entraîneurs. Une fois la session terminée, le coach et l’étudiant se noteront en fonction de leurs expériences.

Site Web Dota mis à jour

Valve a mis fin au site Web bêta de Dota 2 et a réorganisé toute l’expérience. Le site inclut désormais Heropedia pour aider les joueurs à connaître les héros dota 2 et à rechercher les informations qu’ils souhaitent.

La mise à jour contient également de nombreux autres changements en dehors des principaux changements mentionnés ci-dessus. Ces changements incluent les briefs des héros, l’assistance au tableau de bord, l’interdiction des Schtroumpfs et plus encore. Vous pouvez trouver l’ensemble des mises à jour sur le blog Dota 2 ici.

Images en vedette: Dota 2