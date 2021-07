Valve affronte la Nintendo Switch avec son propre PC de jeu portable

Enfin, la Nintendo Switch a un sérieux challenger. Jeudi, Valve a annoncé le Steam Deck, un appareil portable capable de jouer à des jeux PC. Le Steam Deck a une disposition similaire à celle du Switch, avec un écran tactile de 7 pouces, un stick analogique de chaque côté, des boutons ABXY et un D-pad. En décembre, le Steam Deck sera disponible à partir de 399 $.

En plus des commandes de jeu standard, le Steam Deck dispose également de trackpads sur les côtés de l’écran. Certains jeux n’étaient pas destinés à être joués sur un ordinateur de poche, mais les trackpads permettront une précision semblable à celle d’une souris. La console de Valve est également équipée d’un gyroscope. De cette façon, vous pouvez déplacer physiquement l’appareil pour une visée plus précise dans les tireurs.

Spécifications et prix de Steam Deck

En ce qui concerne les spécifications, le Steam Deck est équipé d’un APU personnalisé d’AMD. Valve l’appelle une “centrale Zen 2 + RDNA 2” et dit qu’il peut exécuter tous les derniers jeux AAA. La console dispose également d’un SSD NVMe jusqu’à 512 Go, d’un son Hi-Fi, d’une batterie de 40 Wh, du Wi-Fi et du Bluetooth. Vous pouvez étendre le stockage avec la fente pour carte microSD ou la prise USB-C du Steam Deck.

En plus de jouer à tous vos jeux Steam, le Steam Deck peut également exécuter des logiciels PC non liés aux jeux. Vous pouvez naviguer sur Internet, diffuser des films et des émissions en continu, ou même faire du travail. Le Steam Deck vous permettra même d’installer des magasins de jeux autres que Steam.

Tout comme le Switch, le Steam Deck a un dock officiel. En plus de soutenir la console, la station d’accueil peut également se connecter à des écrans externes, à un réseau filaire, à des périphériques USB et à l’alimentation. Le dock sera vendu séparément de la console, et une date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Il y aura trois modèles de la console disponibles au lancement. La console avec 64 Go de stockage eMMC coûtera 399 $, le modèle avec un SSD NVMe de 256 Go coûtera 529 $ et le modèle le plus rapide – avec son SSD NVMe de 512 Go – vous coûtera 649 $. Le modèle 256 Go et le modèle 512 Go comprennent tous deux une mallette de transport et un ensemble de profils Steam Community. Le modèle 512 Go est également livré avec un verre gravé antireflet de qualité supérieure et un thème de clavier virtuel exclusif.

Les réservations pour la nouvelle console portable de Valve ouvrent le vendredi 16 juillet à 10h00 PT.

