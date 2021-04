Valve ajoute des analyses UTM à Steamworks

Le géant des jeux PC Valve a apporté un autre ajout important à son offre Steam.

Dans un article de presse, la société a révélé qu’elle ajoutait la prise en charge du module de suivi Urchin (UTM) au composant d’analyse de Steam. C’est un moyen de voir si votre URL est cliquée, en particulier sur quel lien quelqu’un a utilisé pour vous trouver.

Valve affirme que cela permettra aux développeurs et aux éditeurs de voir comment les consommateurs trouvent leur page de magasin, quels liens entraînent des niveaux d’achat et de liste de souhaits plus élevés, ainsi que des performances différentes des annonces au coût par clic.

La société a déclaré qu’elle ne partageait aucune information personnelle des clients dans les rapports d’analyse UTM, affirmant que la confidentialité des consommateurs était quelque chose qu’elle prenait «très au sérieux».

«Notre objectif avec UTM Analytics est de fournir des informations utiles afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions marketing pour votre jeu», a écrit Valve.

«La répartition du trafic de la boutique et de la plate-forme Steam (à côté de UTM Analytics) fournit également des informations sur la façon dont les visiteurs accèdent à la page de magasin de votre jeu.

Plus tôt ce mois-ci, Valve a annoncé qu’elle organisait ce qui semble être la première conférence virtuelle Steamworks en avril, l’offre inaugurale se concentrant sur la création d’une communauté. La société a également récemment renommé sa vitrine Steam Game Festival en Steam Next Fest. La prochaine a lieu en juin.

