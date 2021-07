Valve annonce Steam Deck, la console portable pour les jeux PC | Jeux

La rumeur est devenue réalité. Valve a présenté Steam Deck, une console portable pour jouer à des jeux PC où vous voulez.

La console Nintendo Switch a créé des tendances. Depuis son lancement, nous avons assisté à plusieurs tentatives pour créer un ordinateur portable dans son format, sans grand succès.

Valve tente votre chance avec Pont à vapeur, qui est essentiellement une Nintendo Switch pour les jeux PC. Il possède même sa propre station d’accueil pour le mode bureau, ou pour se connecter à un moniteur ou à un téléviseur, et jouer sur grand écran.

L’idée derrière Pont à vapeur c’est que vous pouvez emporter vos jeux Steam partout avec vous– Vous allumez la console, entrez dans votre compte, et votre contenu Steam apparaît sur le Steam Deck… avec des nuances.

Les jeux sur Steam Deck ne fonctionnent pas sur Windows mais sur SteamOS, un système d’exploitation de Valve basé sur Linux.

Ceci signifie que Les jeux PC ne fonctionneront pas automatiquement sur le Steam Deck, les développeurs doivent les convertir.

Selon Valve, le processus est presque automatique avec Proton, donc en théorie la plupart des titres principaux seront sur le Steam Deck, mais une partie de votre bibliothèque peut ne pas être en mesure de le lire.

Avant d’approfondir, passons aux spécifications :

CaractéristiquesSteam DeckDisplayÉcran tactile LCD 7 pouces 1280 x 800 pixels à 60 Hz. Processeur APU AMD 400 nits CPU : Zen 2 4 cœurs et 8 threads, 2,4-3,5 GHz (jusqu’à 448 GFlops FP32) GPU : 8 RDNA 2 CU, 1-1,6 GHz (jusqu’à 1,6 TFlops FP32) RAM 16 Go LPDDR5 RAM Connectivité Bluetooth 5.0, WiFi double bande 2×2 MIMO 802.11 ac Audio 2 haut-parleurs stéréo avec DSP, microphone, prise casque Stockage 64 Go eMMC (PCIe Gen 2 x1), ou 256 Go SSD NVMe (4 x PCIe Gen 3) ou SSD NVMe haute vitesse 512 Go (4 x PCIe Gen 3) Contrôles 2 sticks, crosse, déclencheurs, boutons standard et avant, 4 boutons grip, 2 trackpads, réponse haptique HD Expansion Micro Carte SD et connecteur USB Type-C avec prise en charge de DisplayPort 1.4. Jusqu’à 4K à 120 Hz ou 8K à 60 Hz Batterie Une batterie de 40 Wh qui offre 2 à 8 heures de jeu Mesures et poids 298 mm x 117 mm x 49 mm. 669 grammesPrixÀ partir de 419 eurosLancementdécembre

Pont à vapeur emploie un écran LCD de 7 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels, à 60 Hz.

C’est le point le plus répréhensible de la console (ou du PC portable), car si l’objectif de cette machine est que vous jouiez sur un écran mobile, il est surprenant qu’elle n’ait pas de fonctionnalité plus moderne, comme la dalle OLED ou AMOLED , HDR, 120 Hz, etc.

Processeur Pont à vapeur c’est un nouvel APU conçu par AMD pour cette machine. Il possède un processeur Zen 2 avec 4 cœurs et 8 threads jusqu’à 3,5 GHz et un GPU RNA 2. Il y a un total de 16 Go de mémoire partagé entre la RAM et la mémoire vidéo.

La puissance du GPU atteint 1,6 TFlops, ce qui signifie que il est 60% plus puissant qu’un Switch, (1 TFlop) et reste entre Xbox One (1,4 Tflops) et PS4 (1,8 Tflops).

Cependant, il a un CPU beaucoup plus puissant que tous, et il reste à voir comment cet APU personnalisé se comporte lorsque CPU + GPU sont synchronisés, donc peut-être il pourrait atteindre la puissance d’une PS4, voire plus.

C’est bien pour un ordinateur portable, mais nous verrons comment il se comporte avec les jeux de nouvelle génération qui sortiront à Noël.

En plus de jouer sur un ordinateur portable, vous pouvez connecter des périphériques, ou à un moniteur ou à un téléviseur pour jouer sur grand écran, via un dock similaire à celui de la Nintendo Switch :

Mais attention, quoi ce quai est vendu séparément, et toujours inestimable.

Aura trois modèles différents qui différera dans le stockage. Soyez prudent ici car ils ne diffèrent pas seulement dans l’espace, également dans le connecteur PCIe, ce qui influe sur la vitesse.

Les modèles avec plus d’espace chargent et écrivent également les données beaucoup plus rapidement :

eMMC 64 Go (PCIe Gen 2 x1) SSD NVMe 256 Go (4 x PCIe Gen 3) SSD NVMe haute vitesse 512 Go (4 x PCIe Gen 3)

Tous peuvent être étendus avec une carte micro SD.

Les commandes sont celles habituelles dans une console portable, avec une nouveauté importante : les deux trackpads qui servent à simuler les mouvements de la souris dans les jeux qui en ont besoin, et qui aident à viser avec plus de précision.

Il existe également plusieurs boutons latéraux et arrière, en plus des boutons avant et déclencheurs conventionnels.

L’un des aspects importants est la batterie. Il est livré avec une charge de 40 Wh. Si vous jouez à des titres très exigeants Cela ne vous durera pas plus de 2 ou 3 heures. Avec les jeux indépendants 2D, jusqu’à 8 heures.

Et nous arrivons à une question clé : le prix. Steam Deck ne sera pas bon marché.

La version de base avec 64 Go de stockage et un boîtier coûte 419 euros. Avec 256 Go il monte à 549 euros, et la version avec 512 Go et un écran antireflet de haute qualité, atteint 679 euros.

Pont à vapeur C’est un matériel intéressant, ce qui est un peu décevant pour son écran. Et des doutes subsistent sur ses performances dans les jeux phares.

A ces prix, Valve aura du mal à convaincre les joueurs PC, qui préfèrent un matériel puissant et de grands écrans pour jouer à des jeux.

Avec le détail que l’interface des jeux PC n’est pas conçue pour les petits écrans, et que certains textes et icônes paraîtront minuscules, s’ils ne sont pas adaptés.

Mais vous pouvez trouver votre marché dans les joueurs qui n’ont pas les moyens de s’offrir 1 500 ou 2 000 euros sur un PC gamer, et ils se contenteront d’un PC ultra-portable pouvant se connecter au téléviseur.

Si vous êtes intéressé, les réservations sont déjà ouvertes. Il sera mis en vente en décembre.