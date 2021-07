Valve annonce un PC de jeu portable nommé Steam Deck

Les vibrations de la Nintendo Switch sont réelles.

Valve a annoncé Steam Deck, un ordinateur de poche. Le nouvel appareil devrait arriver plus tard cette année, offrant aux joueurs une nouvelle façon d’interagir avec leurs jeux Steam.

Présentation de Steam Deck : des jeux PC puissants et portables à partir de 399 $. Conçu par Valve, propulsé par Steam. Expédition décembre 2021. Apprenez-en plus sur https://t.co/ZOTx3KUCVK et réservez le vôtre demain. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c – Steam (@Steam) 15 juillet 2021

Spécifications et fonctionnalités

En tant qu’appareil mobile, le Steam Deck a une forme similaire à celle du Nintendo Switch familier, mais légèrement plus grand. L’appareil lui-même offre un matériel impressionnant comme un écran LCD de 7 pouces avec une résolution de 1280×800 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un processeur AMD personnalisé à 4 cœurs et 8 threads avec 8 unités de calcul RDNA 2 GPU supplémentaires et enfin 16 Go de RAM LPDDR5. Pour paraître moins technique, le Steam Deck est plus puissant que le Switch.

Le nouveau matériel de Valve a son écran au centre avec des commandes attachées à son corps de chaque côté. Il dispose également d’une connectivité Bluetooth 5.0 et d’une radio Wi-Fi double bande, offrant à la fois 2,4 GHz et 5 GHz.

Il existe trois versions de Steam Deck disponibles, se distinguant par leur capacité de stockage et sa rapidité. À partir du modèle de base de 64 Go doté de l’eMMC (PCIe Gen 2 x1) et au prix de 399 USD, le modèle suivant est un SSD NVMe de 256 Go (PCIe Gen 3 x4), au prix de 529 USD et la dernière version a une hauteur de 512 Go. -speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) au prix de 649 USD.

Valve n’a pas donné de date de sortie précise de son nouveau produit. Cependant, dans une interview avec IGN, le président de Valve, Gabe Newell, a déclaré qu’il serait lancé pendant la saison des vacances 2021. Gabe a également mentionné qu’amener Steam Deck à des prix compétitifs était « douloureux » mais une tâche importante.

Le Steam Deck va certainement faire tourner les têtes dans l’industrie du jeu, en particulier le mobile. Cependant, cela suscitera l’intérêt des passionnés pour voir comment il se comporte à la fois en termes d’expérience de jeu et de part de marché lorsqu’il est en concurrence avec Nintendo Switch et d’autres téléphones de jeu dans la sphère.[icallythemobileoneHoweveritwillsparkinterestinenthusiaststoseehowitperformsbothintermsofgamingexperienceandmarketsharewhencompetingagainstthelikesofNintendoSwitchandothergamingphonesinthesphere

Images vedettes : Steam

