Valve aurait fabriqué un PC de jeu Steam comme le commutateur de Nintendo – .

La console Switch de Nintendo a été un énorme succès pour la société grâce à la proposition inhabituelle que le géant japonais a faite aux joueurs. Le Switch peut être utilisé en mode tablette et en mode console complète pour jouer aux mêmes jeux Nintendo incroyables que les fans adorent, y compris la populaire franchise Mario. C’est pourquoi le Switch s’en tire sans être la console la plus puissante de la ville. Il dispose d’un matériel suffisamment performant pour jouer à des jeux qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Et cela permet à Nintendo de vendre ce package pour seulement 299 $. Pas étonnant que Switch ait écrasé la concurrence, en particulier pendant la pandémie.

Divers fabricants de PC Windows ont essayé de développer des alternatives Switch, tout comme Nintendo a développé le Switch Pro de nouvelle génération qui présentera des spécifications renforcées et des performances considérablement améliorées. Mais personne n’a proposé d’alternative à Switch capable d’exécuter des jeux Windows. Valve est le dernier venu dans ce créneau, car la société cherche à lancer son propre appareil de jeu portable de type Switch «SteamPal» à un moment donné dans un avenir pas trop lointain.

Un nouveau rapport d’ArsTechnica indique que Valve a secrètement construit sa conception de PC portable de type Switch pour exécuter des jeux disponibles sur la plate-forme Steam PC via Linux plutôt que Windows 10.

L’appareil pourrait être lancé d’ici la fin de l’année. Le nom de code est déjà présent dans le code de Steam, note le rapport. On ne sait pas si ce sera le nom commercial du produit.

Le SteamPal est censé être un PC tout-en-un avec des commandes de manette de jeu et un écran tactile. Bien qu’il ressemblera à un commutateur, il n’offrira pas de «Joy-Cons» amovibles. Mais il sera connectable à un écran plus grand via un port USB-C.

Le rapport indique que Valve utilisera un système sur puce (SoC) d’Intel ou d’AMD. Mais «on ne sait pas si Valve publiera plusieurs SKU pour offrir aux clients un choix de niveau de puissance, d’autonomie de la batterie et d’autres spécifications, comme l’ont proposé d’autres PC de type Switch au cours de l’année écoulée.» Le rapport ne fournit pas de détails réels sur l’écran et la taille de la batterie, la résolution, la mémoire et la capacité de stockage.

Un prototype SteamPal est plus large que le Nintendo Switch pour accueillir des options de contrôle supplémentaires – c’est «une gamme standard de boutons et de déclencheurs de manette de jeu, avec une paire de manettes de jeu et au moins un pavé tactile de la taille d’un pouce (en plus de l’écran tactile de l’appareil. ). »

Ars n’a pas d’estimation de prix pour la console portable Valve à ce stade, mais dit que la société pourrait subir une perte sur chaque console SteamPal pour générer des revenus via le logiciel Steam.

Valve n’est peut-être pas prêt à annoncer quoi que ce soit pour le moment, mais son co-fondateur a taquiné l’appareil plus tôt ce mois-ci lors d’une table ronde dans une école néo-zélandaise. «Vous en aurez une meilleure idée d’ici la fin de cette année… et ce ne sera pas la réponse que vous attendez», a déclaré Gabe Newell, évitant une question sur les projets de Valve pour les futurs jeux vidéo sur console. «Vous direz: ‘Ah-ha! Maintenant, je comprends de quoi il parlait. ”

