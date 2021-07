Valve confiant Steam Deck est à l’épreuve du temps

Le géant des jeux PC Valve a déclaré qu’il était confiant dans la pérennité de son matériel Steam Deck récemment annoncé.

S’adressant à IGN, le développeur Pierre-Loup Griffais a déclaré que la société se sentait “plutôt bien” quant à la façon dont la console gérerait les jeux au fil des ans, citant que le matériel exécute déjà les titres récemment sortis à un niveau élevé. Valve a récemment déclaré qu’il visait 30 images par seconde à une résolution de 800p comme performance de base pour Steam Deck.

« Tout ce qui sort cette année [that we’ve tried] a fonctionné sans problème », a déclaré Griffais.

« Je pense que c’est en grande partie un facteur des tendances de l’industrie. Si les gens apprécient toujours les fréquences d’images élevées et les résolutions élevées sur différentes plates-formes, je pense que le contenu s’adaptera très bien à notre objectif 800p, 30Hz. Si les gens commencent à privilégier fortement la qualité d’image, alors nous pourrions être dans une position où nous pourrions avoir des compromis, mais nous n’avons pas encore vraiment vu cela.

L’ingénieur en matériel Yazan Aldehayyat a également déclaré que l’utilisation par Steam Deck de la RAM LPDDR5 aidera également la console à gérer les futurs jeux pour les années à venir, tandis que le chipset du matériel prend en charge la technologie de super échantillonnage AMD FidelityFX – l’équivalent de la société du DLSS de Nvidia – ce qui signifie qu’il sera capable de produire des images beaucoup plus impressionnantes que la console n’est réellement capable de le faire à elle seule.

“Nous utilisons le LPDDR5, qui est tout nouveau dans l’industrie”, a déclaré Aldehayyat. “Je pense que nous pourrions en fait être l’un des premiers produits à présenter cette nouvelle technologie de mémoire. Donc, dans ce sens, cela donne beaucoup de possibilités pour l’avenir.”

Griffais a ajouté : « En fait, nous avons travaillé en étroite collaboration avec AMD pour tester FSR et leur avoir fait part de leurs commentaires tout au long du processus de développement. Comme vous l’avez vu, nous avons publié une mise à jour de Dota 2 qui prend en charge FSR. Tous ces jeux qui prennent en charge FSR ne fonctionnent que sur cet appareil, et FSR démarre exactement comme vous l’attendez.

Valve a annoncé Steam Deck plus tôt ce mois-ci, les précommandes devenant le troisième article le plus acheté sur Steam la semaine suivante. La société affirme avoir effectué de nombreux tests de fiabilité sur le matériel, y compris ses manettes, pour s’assurer qu’elles n’ont pas les mêmes défauts que les contrôleurs de Nintendo et Microsoft ces dernières années.

