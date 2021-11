Valve définit de nouvelles règles DPC et met à jour le format saisonnier

Valve a apporté des modifications judicieuses aux règles du DPC. Les équipes seront confrontées à un défi unique dans leur voyage vers The International 11.

Valve fait les choses à sa façon, et la société a encore une fois modifié les règles du circuit Dota Pro sans aucune annonce jusqu’à présent. Cependant, les organisateurs de tournois comme ESL ont publié des articles sur la nouvelle saison.

Tour Et Règles Principales

Valve a apporté quelques modifications intéressantes au circuit, dont trois Tours au lieu de deux comme les années précédentes. Chaque Tour comprendra une Ligue régionale et un tournoi majeur offrant des points DPC aux équipes qui y participent.

La Ligue régionale et les tournois majeurs auront tous deux de véritables points, en ordre croissant à mesure que l’année civile se rapproche de l’International. Cela signifie que le Tour et le Major les plus proches de TI auront un maximum de points et offriront une plus grande opportunité aux équipes de se qualifier. Les trois Tours ont 690/920/1150 points et les Majors ont 1900/2700/3500 points.

Valve a supprimé les qualificatifs ouverts pour TI. Au lieu de cela, les équipes peuvent désormais participer aux qualifications pour les places de Division 2 qui auront lieu séparément avant chaque Tour. Cela signifie qu’il n’y aura pas de raccourci vers The International 11. Les équipes devront passer par DPC et ce sera le seul moyen pour les invitations. Les dernières qualifications régionales auront lieu après le troisième DPC Tour et seront la dernière compétition pour l’entrée dans TI 11.

Détails de la liste et transferts

Valve a établi des règles pour les remplaçants jouant dans une équipe pendant un Tour. Une équipe peut jouer avec un remplaçant pour quatre des sept matches. Cependant, une équipe jouant avec des remplaçants dans un tournoi majeur encourra une pénalité de 40% sur les points DPC gagnés lors de ce tournoi. Les équipes jouant avec un remplaçant pendant plus de quatre matchs seront disqualifiées.

Les équipes peuvent retirer des joueurs, mais le faire après s’être qualifiées pour un Majeur leur infligera une pénalité de 20 % sur les points DPC gagnés lors de cet événement, en plus de la pénalité normale de retrait de joueur qui est de 15 %.

Les écluses d’alignement auront lieu le 21 novembre à 11 h 59, heure du Pacifique. Pour les deuxième et troisième tournées, les écluses d’alignement auront lieu le mardi après chaque Majeur. Ils se débloqueront au début de la partie Ligue régionale de chaque Tour.

Détails sur la propriété de l’organisation



Valve a précisé que la personne qui a créé une organisation et qui est enregistrée en tant qu’administrateur de l’équipe détient la propriété et peut la transférer à n’importe qui d’autre. La propriété restera incontestée. Une organisation peut appartenir à un joueur/manager/tiers.

L’acquisition d’une équipe est possible pendant les Tours, et le nouvel administrateur en prendra immédiatement possession.

Les autres règles générales liées aux Tours et aux Majors restent les mêmes. Vous pouvez lire les détails complets ici.

Accueillir les changements



L’inclusion d’un troisième Tour dans l’année civile et la division des points DPC par ordre croissant est de loin le changement le plus intéressant apporté par Valve. Cela aura un impact énorme sur la façon dont les équipes abordent chaque ligue régionale et sa majeure. Nous pourrions voir des équipes faire de leur mieux dans la dernière partie de l’année pour entrer dans le top douze.

À première vue, Valve veut limiter les changements de liste au début de l’année civile, ce qui offre des points inférieurs. Ils veulent également plus d’opportunités pour les équipes de division 1, mais ont laissé suffisamment d’espace aux équipes de division 2 qui peuvent participer aux qualifications ouvertes.

Image caractéristique : Vanne

Changez de langue en utilisant ces codes : EN, ES, ZH-CN, ZH-TW, DE, RU, KO, BN, DA, NL, TL, FI, FR, HI, ID, IT, JA, JW, NO, PL, PT, RO, SV, TA, TH, TR, VI