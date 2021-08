Valve dépose une requête pour rejeter l’action en justice contre Wolfire

Le géant du PC Valve a déposé une requête en irrecevabilité dans le cadre du procès en concurrence intenté contre lui par le développeur Wolfire Games.

La requête a été déposée le 26 juillet, Valve affirmant que le studio n’avait pas “allégué quoi que ce soit d’illégal” à propos de la configuration de ses clés Steam. La société poursuit en abordant la part des revenus de 30% qu’elle prélève sur toutes les transactions sur Steam, affirmant qu’elle n’est pas devenue supraconcurrentielle – plus élevée que le marché ne l’exige – ou que Wolfire peut même prouver une telle affirmation.

“Valve, un innovateur qui a créé Steam comme plate-forme de jeux vidéo en 2003 et, pour créer une expérience client intégrée, a proposé des jeux à l’achat à partir de 2004, a fixé le taux de 30% au début, à une époque de ‘concurrence vibrante’ ‘ pour la distribution de jeux numériques sur PC”, indique le dossier juridique de Valve.

“En d’autres termes, 30% était un prix compétitif depuis le début, l’était toujours près d’une décennie plus tard en 2013, lorsque Steam serait devenu” dominant “, et rien ne se serait passé depuis pour le rendre supraconcurrentiel.”

Sur cette base, Valve a demandé au tribunal de rejeter l’affaire.

“Les plaignants n’allèguent pas de conduite illégale, de préjudice antitrust, de pouvoir de marché ou de marchés antitrust apparemment durables pour deux produits distincts”, ont écrit les avocats de Valve.

“Au contraire, ils attaquent un service intégré populaire que les consommateurs apprécient dans un marché concurrentiel. Le tribunal devrait accueillir la requête et rejeter les demandes du demandeur Wolfire, si cela ne les suspend pas en attendant l’arbitrage.”

Le procès a été déposé contre Valve par le développeur d’Overgrowth Wolfire Games en avril, le studio alléguant que le géant Steam abuse de sa position sur le marché.

