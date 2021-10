Valve dévoile Deck Verified, afin que les utilisateurs puissent voir quels jeux fonctionnent sur le nouvel appareil portable Steam Deck

Valve Software introduira un nouveau système de jeux sur sa vitrine numérique Steam. Avec Deck Verified, les utilisateurs peuvent dire en un coup d’œil quels jeux de leur bibliothèque sont compatibles avec le prochain PC de jeu portable de Valve, le Steam Deck.

Au moment de la rédaction, le 18 octobre à midi, 59 709 applications sont disponibles sur Steam, dont la plupart sont des jeux vidéo. (Votre compte Steam particulier peut en afficher moins si vous avez des catégories de contenu particulières bloquées dans votre menu de préférences.) Valve a l’intention de parcourir toute la bibliothèque Steam et d’attribuer chaque jeu à une catégorie particulière en fonction de son fonctionnement sur Steam. Plate-forme.

Ces catégories sont actuellement uniquement destinées à indiquer si un jeu donné fonctionne ou non sur le Deck. Les jeux recevront l’une des quatre étiquettes suivantes : Vérifié, Jouable, Non pris en charge ou Inconnu, selon l’évaluation de Valve.

Les quatre catégories actuelles sont, en gros, « fonctionne immédiatement », « fonctionne avec un certain effort », « ne fonctionne pas » et « pas encore vérifié ». (Image de la vanne)

Les jeux vérifiés fonctionneront immédiatement comme prévu sur Steam Deck, tandis que les jeux jouables fonctionneront mais peuvent nécessiter un certain degré de « réglage manuel » par l’utilisateur au préalable.

Cet ajustement peut impliquer de nommer un personnage avec le clavier à l’écran, d’ajuster les paramètres graphiques ou la navigation sur l’écran tactile, Valve fournissant son propre Team Fortress 2 à titre d’exemple. Cela suggère que la catégorie Jouable inclura les MMORPG, les jeux axés sur la communauté et tout ce qui nécessite un enregistrement utilisateur supplémentaire.

Un jeu non pris en charge ne sera pas du tout jouable sur le Deck. Cela peut être dû au fait qu’il faut du matériel supplémentaire comme un casque de réalité virtuelle (c’est-à-dire Half-Life de Valve : Alyx), ou qu’un jeu peut actuellement ne pas être compatible avec la couche de compatibilité Proton qui permet aux jeux Windows de s’exécuter sur le système d’exploitation Linux de Steam Deck. . Enfin, les jeux répertoriés comme inconnus n’ont pas encore été évalués par Valve.

Notamment, les catégories Deck Verified n’incluent aucun type de composant critique. Il y aura probablement beaucoup de jeux qui fonctionneront parfaitement sur le Deck, mais ne sont pas conçus pour un écran de 7 pouces ou un système de contrôle portable.

Essayer de jouer à The Ascent on a Deck de cette année au bureau de Valve, par exemple, était difficile en raison de son petit écran, et je ne peux pas imaginer qu’un jeu de stratégie en temps réel comme Total War fonctionne bien sur un Deck en mode portable. Bien sûr, vous pouvez toujours connecter le Deck à un moniteur, un clavier et une souris pour jouer à ces jeux en mode bureau.

L’effort de catégoriser la bibliothèque Steam pour la compatibilité Deck est également intéressant dans la mesure où il représente l’audit le plus soutenu de la bibliothèque Steam que Valve ait jamais mené publiquement.

Valve laisse généralement la modération du contenu sur Steam à ses utilisateurs, c’est pourquoi des jeux d’arnaque occasionnels ou de mauvaises idées font tout le chemin du marché sur la plate-forme. Il est difficile d’imaginer qu’il va traverser le processus de catégorisation Deck Verified sans trouver quelques versions qu’il préférerait ne pas être sur Steam.