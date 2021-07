Valve dévoile le matériel portable Steam Deck PC

Le géant du PC Valve a dévoilé un tout nouveau matériel de jeux.

Le Steam Deck est une console portable qui permet aux consommateurs de jouer à leurs titres PC en déplacement, tout en leur donnant également la possibilité de connecter la technologie à un écran avec une station d’accueil, un peu comme le Nintendo Switch.

Le matériel permettra aux gens d’accéder à leur bibliothèque Steam de n’importe où, en plus d’autres vitrines PC comme Epic Games Store. En plus des boutons faciaux traditionnels, des manettes et des entrées d’épaule, le Steam Deck dispose également de deux pavés tactiles de chaque côté de l’écran, ce qui donne une couche supplémentaire de contrôle.

Pour Steam Deck, Valve s’est associé au fabricant de puces AMD et utilise ses technologies Zen 2 et RDNA 2 pour son APU.

Le matériel devrait être lancé en décembre de cette année avec trois niveaux disponibles pour les utilisateurs souhaitant pré-commander ; le premier est livré avec 64 Go de mémoire, tandis que les deux autres sont respectivement livrés avec 256 Go et 512 Go de stockage SSD, en plus d’autres avantages.

En mai de cette année, des rumeurs selon lesquelles Valve travaillerait sur une machine de jeux PC portable ont commencé à circuler.

C’est loin d’être la première incursion de Valve sur le marché du matériel. Dans les années 2010, la société s’est associée à divers équipementiers pour fabriquer les Steam Machines, une variété de boîtiers conçus pour amener les jeux sur PC dans le salon. Ceux-ci ont été lancés en 2015, mais ont été mis en veilleuse par Valve en déployant son propre matériel de streaming Steam Link qui a fait la même chose à un coût beaucoup plus bas. En 2018, le codeur de Valve Pierre-Loup A. Griffais a admis que les machines à vapeur ne “s’envolaient pas exactement des étagères”.

La société s’est également associée à HTC pour son casque de réalité virtuelle Vive, avant de sortir son propre matériel Index VR en 2019.

