Valve dévoile officiellement son « Steam Deck », un PC de jeu portable qui ressemble à une Nintendo Switch

Sorti de nulle part jeudi matin, Valve a officiellement annoncé son PC de jeu portable, le Steam Deck, pour une sortie en décembre.

L’existence de la nouvelle machine a été divulguée en mai, sous le titre provisoire du projet de « SteamPal ». Le Steam Deck est en fait un PC de jeu tout-en-un qui tient sur vos genoux, avec des commandes de manette de jeu intégrées à l’unité de chaque côté d’un écran tactile LCD de 7 pouces à 60 Hz.

Le système serait disponible pour les réservations le 16 juillet. Valve prévoit de commencer à expédier les unités selon le principe du premier arrivé, premier servi en décembre, à un prix de départ de 399 $.

Le Steam Deck rappelle le populaire Nintendo Switch par son apparence et son facteur de forme. Il existe actuellement plusieurs projets en cours qui tentent de regrouper la puissance et la bibliothèque d’un PC de jeu dans un format portable de type Switch, dont beaucoup sont financés par le crowdfunding. Il semble ici que Valve a battu la plupart d’entre eux au poing.

Trois premières réactions, de mon côté :

399 $ pour cela semble incroyablement bon marché, en particulier par rapport à l’indice de casque VR de Valve. Pourquoi le Steam Deck ressemble-t-il autant au Game Gear original ? Pourrais-je obtenir une version personnalisée de Valve qui ressemble davantage au Game Gear original ? Quelle magie noire est à l’œuvre ici pour que Valve envisage même de sortir un nouveau PC de jeu à une époque de pénurie internationale de puces ? Est-ce que quelqu’un pourra réellement obtenir une de ces choses?

En interne, le Steam Deck fonctionne sur une nouvelle version de SteamOS, le système d’exploitation basé sur Linux que Valve utilisait pour son projet Steam Machine. Il comporte également une couche de compatibilité appelée Proton qui permettrait aux utilisateurs d’exécuter tous les jeux dans leurs bibliothèques Steam sans que les développeurs aient besoin de faire un travail supplémentaire pour le port.

Prêt à l’emploi, le Steam Deck comprend un APU AMD personnalisé avec un processeur Zen 2 2,4-3,5 Ghz, 16 Go de RAM et un emplacement pour carte MicroSD pour un stockage étendu. Les spécifications officielles de Valve pour l’unité affirment qu’elle durera de deux à huit heures de jeu avec une charge complète.

Le prix de 399 $ correspond à un modèle avec un disque dur standard de 64 Go. Un modèle intermédiaire avec un SSD de 256 Go sera disponible pour 529 $, tandis que les utilisateurs expérimentés pourront investir dans un Steam Deck avec un SSD haute vitesse de 512 Go pour 649 $.

Le Deck contient la plupart des schémas de contrôle emballés dans l’unité que vous pourriez souhaiter, avec quatre boutons faciaux, quatre boutons assignables intégrés dans les poignées, ainsi que des pare-chocs et des déclencheurs L & R. Les deux manettes sont toutes deux dotées d’un toucher capacitif, tout comme les manettes des contrôleurs pour Valve’s Index.

Les autres cloches et sifflets incluent une prise casque, deux pavés tactiles carrés à l’avant de l’unité sous les bâtons, la compatibilité Bluetooth et un microphone intégré. Il est chargé via un port USB-C standard au bas de l’unité.

Valve a également établi aujourd’hui lors d’entretiens avec des consommateurs que, pour résumer globalement, peu importe ce que vous faites avec le Steam Deck une fois que vous l’avez. En théorie, les bricoleurs pourraient effacer son système dès qu’ils l’obtiennent et installer un autre système d’exploitation, tel que Windows ; il n’y aura pas de verrouillage particulier en place pour empêcher que cela ne se produise. D’une manière étrange, cela met le Deck en position d’être le successeur naturel de l’ordinateur de poche Vita, notoirement compatible avec les homebrews de Sony.

Le quai officiel du Deck est prévu pour être vendu séparément. Il fournit un support vertical pour l’unité, ainsi qu’un DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0, une prise Ethernet, un port USB 3.1 et 2 ports USB 2.0.

Les photos d’archives du Deck de Valve mettent un point d’honneur à montrer deux sticks d’arcade modernes utilisés en conjonction avec le dock du Deck, y compris un contrôleur HitBox notoirement capricieux. C’est une sorte de baseball très à l’intérieur à montrer – vous devez être assez sérieux dans les jeux de combat pour même savoir ce qu’est une HitBox – ce qui suggère que Valve a fait tout son possible pour rendre le Deck compatible avec des périphériques obscurs.

On dirait qu’il y a beaucoup de choses entassées dans l’unité, et il y en a, mais il est également utile de se rappeler que le Steam Deck est en fait assez grand. C’est 11,7 “x 4,6″ x 1,9” (298 mm x 117 mm x 49 mm), donc c’est plus comme brancher une tablette particulièrement costaud dans un contrôleur qu’une console portable à l’ancienne.

Construire simplement un PC de jeu portable n’est pas nouveau, ni même particulièrement inhabituel. C’est un marché étonnamment chaud en Chine, par exemple, mais beaucoup d’entre eux ne sont que cela : un PC de poche avec un contrôleur intégré. En tant que tels, la plupart d’entre eux sont vendus comme s’il s’agissait d’un PC. Un GDP Win3, par exemple, est évalué à 1 140 $.

Valve approche le Steam Deck avec un prix plus proche du modèle « rasoir et lames » d’une console de jeu moderne, où il prendra un bain sur les ventes à l’unité (le « rasoir ») en supposant qu’il va récupérer son argent grâce à ses achats sur Steam (les « lames »). Ce n’est probablement pas un marché en soi – je ne peux pas imaginer que vous verrez de nombreux nouveaux utilisateurs adopter les jeux PC ou Steam parce qu’ils ont fait des folies sur un Steam Deck – mais cela étend l’empreinte déjà importante de Steam sur le marché des jeux PC.