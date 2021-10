Valve dévoile quels jeux fonctionneront sur le matériel Steam Deck

Le géant du PC Valve a révélé comment il juge quels jeux fonctionneront sur sa console Steam Deck.

Sur son site Web, la société indique qu’il existe quatre niveaux de compatibilité pour les jeux avec le matériel à venir. Les titres « vérifiés » fonctionneront bien sur Steam Deck dès le départ, tandis que les jeux « jouables » peuvent obliger les utilisateurs à modifier les paramètres pendant un certain temps.

Les titres « non pris en charge » ne fonctionnent pas sur Steam Deck, tandis que « inconnu » signifie simplement que Valve n’a pas encore vérifié son fonctionnement sur la console.

Pour qu’un jeu soit Deck Verified, il doit avoir une prise en charge complète du contrôleur, n’avoir aucun avertissement de compatibilité, avoir une résolution par défaut de 1280×800 ou 1280×720 et doit fonctionner sur le logiciel Proton.

« Avec Steam Deck, nous apportons votre bibliothèque Steam à un nouveau facteur de forme : un PC de jeu portable », a écrit Valve.

« Bien que de nombreux jeux fonctionnent très bien sur Deck dès la sortie de la boîte, ce changement signifie que certains jeux, même s’ils peuvent être excellents sur un ordinateur de bureau, ne sont pas une excellente expérience sur Steam Deck.

« Nous voulons qu’il vous soit facile de trouver d’excellentes expériences de jeu sur Steam Deck, nous avons donc conçu un système pour faire exactement cela. »

Steam Deck a été dévoilé en juillet de cette année avec une date de sortie en décembre. Valve a déployé son programme Deck Verified dans le sillage du co-créateur de Proton, Codeweavers, affirmant que tous les titres Steam ne fonctionnaient pas sur le matériel.

