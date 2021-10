Valve dit non aux jeux blockchain et aux NFT sur Steam

Valve a apparemment décidé de démarrer tous les jeux basés sur la blockchain à partir de sa plate-forme Steam.

C’est selon le développeur d’Age of Rust, SpacePirate Games, qui a révélé sur Twitter qu’il était en discussion avec le géant du PC sur l’utilisation de jetons non fongibles (NFT) dans le titre.

Valve a apparemment pris sa décision sur la base du fait que les NFT ont une valeur réelle.

« Nous avons choisi d’être francs sur les jeux blockchain et les NFT », a écrit Space Pirate.

« En conséquence, nous avons finalement perdu la bataille contre Steam. Bien que je sois déçu de la suppression d’Age of Rust, le fait est plutôt que les jeux Blockchain dans leur ensemble vont être supprimés. C’est un revers pour tous.

« Le point de vue de Steam est que les objets ont de la valeur et qu’ils n’autorisent pas les objets qui peuvent avoir une valeur réelle sur leur plate-forme. Bien que je respecte leur choix, je crois fondamentalement que les jeux NFT et blockchain sont l’avenir. C’est pourquoi j’ai commencé ce voyage avec vous tous. »

Pendant ce temps, la société Fortnite Epic Games a déclaré à The Verge qu’elle était « ouverte aux jeux prenant en charge la crypto-monnaie ou les actifs basés sur la blockchain » apparaissant sur sa vitrine.

