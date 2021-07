Valve dit qu’il a fait beaucoup de tests de fiabilité pour les manettes Steam Deck

Le géant du PC Valve a déclaré avoir fait “une tonne” de travail pour s’assurer que ses manettes Steam Deck ne dérivent pas.

S’adressant à IGN, l’ingénieur en matériel Yazan Aldehayya a déclaré qu’il était important pour l’entreprise que sa console nouvellement annoncée soit fabriquée de manière fiable. Cela fait suite à des problèmes matériels à la fois chez Nintendo et Microsoft avec leurs contrôleurs, à savoir des problèmes avec l’entrée de la manette qui entraîne leur “dérive”.

“Nous avons fait une tonne de tests sur la fiabilité, sur tous les fronts vraiment – et toutes les entrées et différents facteurs environnementaux et tout ce genre de choses”, a déclaré Aldehayyat.

“Je pense que nous pensons que cela fonctionnera très bien. Et je pense que les gens en seront très satisfaits. Je pense que ce sera un excellent achat. Je veux dire, évidemment, chaque partie échouera à un moment donné, mais nous pensons les gens en seront très satisfaits et heureux.”

Le concepteur de Steam Deck, John Ikeda, a ajouté : « Nous avons délibérément choisi quelque chose dont nous connaissions les performances, n’est-ce pas ? Nous ne voulions pas prendre de risque là-dessus, n’est-ce pas ? Comme je suis sûr que nos clients ne veulent pas que nous prenions un risque là-dessus non plus.”

Steam Deck a été annoncé le vendredi 16 juillet, les précommandes de matériel étant le troisième article le plus acheté sur Steam pour la semaine.

