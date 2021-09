Valve dit qu’il ne désactive pas les anciennes versions de jeux Steam

28 septembre 2021 – 11h47

Le géant du PC Valve a déclaré qu’il ne désactiverait pas l’accès aux anciennes versions de jeux sur sa plate-forme Steam.

Dans une déclaration à PC Gamer, l’organisation a mis fin aux rumeurs selon lesquelles ce changement pourrait se profiler à l’horizon. Ceux-ci ont commencé lorsque SteamDB a signalé qu’une version bêta de Steam comportait des changements dans la façon dont les consommateurs pouvaient se connecter au réseau de diffusion de contenu de la plate-forme.

Steam a permis aux utilisateurs de télécharger d’anciennes versions de leurs jeux, ce qui est pratique en cas de problème avec une nouvelle mise à jour.

“Nous ne prévoyons en fait pas de désactiver le téléchargement des anciennes versions”, a déclaré un porte-parole de Valve.

“Ce sur quoi nous travaillons, c’est une approche pour gérer les cas extrêmes impliquant du contenu sans propriété et aider les partenaires à supprimer plus facilement les versions qui doivent être supprimées pour des problèmes tels que des problèmes de droit d’auteur”, indique le communiqué. “Nous aurons plus à partager sur ce travail quand il sera prêt à être expédié.”

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

