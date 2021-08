Valve et le processeur Steam Deck d’AMD pourraient être une bonne nouvelle pour tous les joueurs Linux

Valve travaille en collaboration avec AMD pour améliorer les performances du processeur Zen 2 de Steam Deck afin que le PC de poche exécute mieux les jeux – et cela profitera non seulement à ce matériel, mais aux joueurs Linux en général avec un peu de chance.

Comme vous le savez peut-être, le Steam Deck est construit autour d’une version personnalisée du système d’exploitation Steam basé sur Linux et joue à des jeux Windows en utilisant une couche de compatibilité appelée Proton. Mais les titres Windows de votre bibliothèque Steam ne devront pas seulement être compatibles et fonctionner avec le Steam Deck, ils devront également bien fonctionner – et c’est ici que Valve et AMD prévoient du bricolage pour s’assurer que le processeur de Team Red fonctionne. mieux.

Plus précisément, certains problèmes concernant la fréquence du processeur et la mise à l’échelle de la puissance sont en cours de résolution, ce qui a longtemps été une épine dans le pied de la communauté Linux exécutant du matériel alimenté par AMD.

Comme le souligne Phoronix.com, c’est le code du pilote ACPI CPUFreq qui a besoin de travail, car en l’état, il peut souvent échouer à augmenter correctement les vitesses d’horloge comme il se doit, n’atteignant donc pas les performances dont le processeur AMD pourrait réellement être capable dans un jeu.

Ainsi, pour garantir des fréquences d’images plus fluides en général, AMD et Valve ont uni leurs efforts pour faciliter de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique pour Steam Play (qui utilise Proton), Phoronix.com citant la déclaration suivante : “[The ACPI CPUFreq driver] n’était pas très performant/efficace pour les plates-formes AMD modernes … une nouvelle conception de mise à l’échelle des performances du processeur pour la plate-forme AMD qui a une meilleure mise à l’échelle des performances par watt sur [a] Jeu en 3D comme Horizon Zero Dawn avec VKD3D-Proton sur Steam.

En plus d’un gameplay fluide, ce travail est tout aussi vital – sinon plus – sur le plan de l’efficacité énergétique pour le Steam Deck, car trouver des moyens d’accorder une longévité supplémentaire à la batterie sera évidemment un gros avantage pour le PC portable lors des jeux. -Pret à partir.

Analyse : Steam Deck – la meilleure chose qui soit arrivée aux jeux Linux ?

Comme nous l’avons mentionné au début, espérons que ces ajustements sous le capot ne profiteront pas seulement aux joueurs de Steam Deck, mais à tous ceux qui utilisent Linux à fond. Comme Phoronix.com l’indique clairement, si la puce Zen 2 personnalisée de Steam Deck exploite ACPI CPPC (Collaborative Processor Performance Control), elle devrait profiter à tout joueur Linux possédant un processeur AMD Zen 2 ou supérieur (Zen 1 manque de CPPC).

En d’autres termes, si vous avez un PC exécutant Linux et un processeur AMD plus récent, ces ajustements devraient éventuellement signifier un jeu plus fluide sur ce système sur toute la ligne.

Ce ne seront pas les seuls changements que Valve introduira pour que les jeux fonctionnent bien sur le Steam Deck, il pourrait donc bien y avoir d’autres avantages dans le pipeline. En bref, le succès du Steam Deck sera bon non seulement pour Valve, mais pour tous les joueurs Linux – même si certains pourraient prétendre le contraire.

Lorsque nous avons entendu parler du port Linux de Total War Saga: Troy tué en raison de l’émergence et du succès de Proton, il y avait des gens qui se sont définitivement énervés contre la couche de compatibilité de Valve pour avoir apparemment détruit les ports natifs (et les avantages potentiels qu’ils peuvent apporter).

Cela dit, les ports Linux natifs peuvent être mal exécutés et mettent généralement beaucoup de temps à émerger, et Valve a maintenant l’élan nécessaire pour améliorer Proton – il travaille déjà à résoudre les problèmes liés aux logiciels anti-triche, qui sont actuellement un gros casse-tête. pour la couche de compatibilité. Ainsi, avec Proton de plus en plus raffiné, les joueurs pourront jouer à plus de titres d’emblée – avec moins de problèmes – sur leur matériel Linux. Dans l’ensemble, il semble que le Steam Deck s’annonce comme une véritable force pour le bien dans l’arène des jeux Linux.

Via PC Gamer