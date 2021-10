Valve examine l’ensemble de la bibliothèque Steam pour la compatibilité Steam Deck

Soupape a expliqué comment il envisage de classer tous les jeux disponibles dans le Fumer bibliothèque et leur adéquation pour la sortie prochaine Pont à vapeur dans une nouvelle vidéo.

Selon la dernière vidéo, intégrée ci-dessous, Valve a annoncé qu’il y aura quatre catégories dans lesquelles chaque jeu s’intégrera, ce qui devrait vous donner une bonne idée de sa stabilité sur la machine portable.

Les jeux seront classés parmi les suivants :

Vérifié: Prise en charge complète du système – est livré avec une prise en charge complète du contrôleur, aucun avertissement de compatibilité, prend en charge les résolutions natives de Steam Deck.

Jouable: Fonctionne bien, mais peut nécessiter un peu de bricolage personnalisé. Par Valve, « l’utilisateur doit sélectionner manuellement une configuration de contrôleur de communauté, devant utiliser l’écran tactile pour naviguer dans un lanceur », etc.

Non pris en charge: Le jeu ne fonctionnera pas. Tous les titres VR uniquement seront répertoriés sous cet en-tête.

Inconnu: Valve n’a pas encore évalué le jeu.

Les jeux vérifiés seront facilement identifiés via l’interface utilisateur Steam Deck et fonctionneront bien selon quatre critères, déterminés par la société. Ce sont : l’entrée, la transparence, l’affichage et la prise en charge du système. Les jeux vérifiés seront regroupés dans un onglet « Super sur le pont » sur l’interface d’accueil du pont Steam.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles un jeu est simplement jouable plutôt que vérifié, vous pouvez vous rendre sur la page de la boutique Steam pour une analyse plus détaillée de la situation. Certains jeux peuvent manquer des éléments précis de l’interface utilisateur du contrôleur ou insister pour que vous utilisiez le clavier virtuel pour certains éléments du jeu, par exemple.

En ce qui concerne le nombre de jeux qui fonctionneront réellement, cependant, la société semble confiante: Valve n’a pas encore vu de jeu que Steam Deck ne peut pas gérer et il a récemment été montré qu’il exécutait The Witcher 3 sans accroc. Valve note qu’il s’agit d’une tâche énorme et s’est engagé à revoir les jeux, même une fois qu’ils ont été testés une fois, pour se tenir au courant de la bibliothèque en constante évolution et en constante évolution.

Cela fait suite à la vidéo de Valve de la semaine dernière, dans laquelle la société vous a montré comment démonter un Steam Deck – et vous a supplié de ne pas faire de même parce que vous « pourriez gâcher les choses, comme, profondément ».

Le Steam Deck commence à être expédié en décembre et il est disponible en trois configurations à partir de 400 $.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la tâche gigantesque de Steam en parcourant la vaste bibliothèque Steam, vous pouvez vous rendre sur RPS pour en savoir plus sur la façon dont vous saurez quels jeux fonctionneront sur Steam Deck de Valve.