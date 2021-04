Valve frappée par un recours collectif antitrust sur Steam

Le géant des jeux PC Valve fait l’objet d’un recours collectif affirmant que sa plate-forme Steam est un monopole.

L’affaire a été déposée le mardi 27 avril devant le tribunal du district occidental de Washington, dirigé par le développeur Wolfire Games, qui affirme qu’environ 75% des dépenses en jeux PC sont effectuées sur Steam, rapportant à Valve “plus de 6 milliards de dollars” de revenus pour une année donnée de sa coupe.

La poursuite prétend que Valve abuse de sa position sur le marché pour étouffer la concurrence, en partie en raison de la disposition de parité des prix appliquée dans son système de clé Steam. Cela signifie que les développeurs et les éditeurs doivent offrir le meilleur prix sur Steam, ce qui rend difficile la concurrence pour les autres plates-formes utilisant des clés Steam. Le procès prétend que c’est la raison pour laquelle Valve a été en mesure de maintenir sa réduction de 30 pour cent de ses ventes pendant tout ce temps.

“Le plan de Valve impose une taxe massive sur l’industrie des jeux de bureau sur PC”, affirme le cas.

“Les éditeurs de jeux sont obligés d’utiliser le Steam Store et de donner à Valve 30% de presque toutes les ventes s’ils veulent accéder à la plate-forme de jeu Steam, accès dont ils ont besoin pour vendre leurs jeux. Afin de payer la commission de 30% de Valve, Les éditeurs de jeux doivent augmenter leurs prix auprès des consommateurs et peuvent se permettre d’investir moins de ressources dans l’innovation et la création. Les joueurs sont lésés en payant des prix de détail plus élevés en raison des commissions élevées de Valve. La concurrence, la production et l’innovation sont supprimées, d’une manière qui ne pourra jamais être totalement Par conséquent, en plus des dommages-intérêts, une injonction supprimant les dispositions anticoncurrentielles de Valve est nécessaire pour amener la concurrence sur le marché et profiter au public dans son ensemble. “

PCGamesInsider.biz a contacté Valve pour obtenir des commentaires.

