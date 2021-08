Valve laisse tomber le patch 7.30, introduit de nouveaux objets neutres et des changements de héros

in

L’attente est finalement terminée.

Valve a abandonné le très attendu patch 7.30 avec une rafale de changements et d’ajouts au jeu.

La mise à jour du gameplay 7.30 est en ligne ! https://t.co/ERMrXgJFNV pic.twitter.com/pCYkSoySaQ – DOTA 2 (@DOTA2) 18 août 2021

Il a fallu beaucoup de temps aux développeurs pour abandonner cette mise à jour qui a élevé la barre pour qu’elle ait un impact positif sur le jeu. Bien qu’il existe divers éléments que Valve a modifiés et ajoutés avec le correctif, nous examinerons ici certains des principaux changements.

Mises à jour d’articles neutres

Une mise à jour majeure ne serait pas complète en supprimant certains éléments et en faisant les gros titres de la communauté. Valve a supprimé la broche fanée, l’arbre de bois de fer, la griffe de diablotin, la cape d’illusionniste, la corne de minotaure, l’orbe de destruction et la baliste. On ne sait pas pourquoi ils ont supprimé ces éléments, car ils étaient très utiles dans certaines situations.

Les développeurs ont ajouté de nouveaux objets à l’inventaire des objets neutres. Ces nouveaux éléments incluent :

Pôle de cochon Jouet de culbuteur Lame de brigand Fée Grenade Blast Rig Casquette d’ascète Fléau des sorcières Armure d’arcaniste

Les objets neutres existants ont également subi des changements d’équilibrage pour peaufiner leur utilisation dans le jeu.

Mises à jour des articles

Certains des principaux sont Helm Of The Overlord, Mage Slayer, Silver Edge et Aeon Disk.

Mises à jour des héros

Des héros surpuissants comme Axe, Ancient Apparition, Dark Seer, Winter Wyvern, Dawnbreaker, Luna et quelques autres ont vu des nerfs.

Bien que de nombreux héros aient vu des réajustements, nous avons vu des changements majeurs dans Bounty Hunter, Broodmother, Chaos Knight, Clinkz, Death Prophet, Gyrocopter, Hoodwink, Monkey King, Outworld Destroyer, Shadow Fiend, Silencer, Spectre, Spirit Breaker, Tinker, Windranger et Zeus.

Mises à jour générales

Certaines mises à jour générales majeures du jeu incluent Neutral Creeps laissant désormais tomber cinq objets neutres par niveau, le deuxième Roshan ne laissera pas tomber le fromage, ce qui signifie que les joueurs doivent attendre le troisième Roshan pour mettre la main sur le fromage. Enfin, tous les héros ont reçu une régénération de base de 0,25 HP.

Image en vedette: Valve