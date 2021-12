Valve lance l’événement Winter Battle Pass et Aghanim’s Labyrinth

Mirana Persona, Drow Ranger Arcana et plein de nouveaux produits cosmétiques Immortal. Noël ne pouvait pas être mieux.

Valve a enfin publié la mise à jour la plus attendue pour Dota 2. Le tout nouveau Battle Pass ainsi que l’événement d’Aghanim ont fait leur entrée dans le jeu.

Aghanim le tout-puissant revient avec un tout nouveau Battle Pass et un tout nouveau mode événement – et cette fois, il a besoin de votre aide ! https://t.co/adsbIl3OaY pic.twitter.com/w3oAUHAxcg – DOTA 2 (@DOTA2) 15 décembre 2021

Contrairement aux années précédentes, Valve a apporté deux mises à jour Battle Pass cette année. Nous examinons brièvement ce que la nouvelle mise à jour nous réserve.

Événement du Labyrinthe d’Aghanim



L’événement Continuum Conundrum est disponible pour tout le monde dans le jeu et ressemble à celui dont nous avons été témoins la dernière fois. Une équipe de quatre joueurs explorera l’ancien Continuum Vault, où ils rencontreront de nombreuses surprises et défis. L’événement donnera aux joueurs la possibilité de choisir parmi plusieurs portes dans le jeu, ce qui leur ouvrira différentes voies.

Pass de combat

Quêtes hebdomadaires



Comme d’habitude, le Battle Pass contiendra des quêtes hebdomadaires qui accorderont des points de bataille à la fin. Les joueurs peuvent gagner jusqu’à 18 étoiles chaque semaine et débloquer quatre récompenses. Ces points sont essentiels pour augmenter régulièrement le niveau de PA.

Caractéristiques supplémentaires



Ce BP est livré avec de nouvelles fonctionnalités pour aider les joueurs dans le jeu. Les joueurs recevront des recommandations d’objets neutres en fonction de leur héros et du jeu en cours. Cela peut aider les joueurs à décider quel objet neutre leur convient le mieux en début, milieu et fin de partie.

Il existe également un nouvel indicateur de Rune Spawn pour aider les joueurs à prendre ces runes au fur et à mesure de leur apparition.

Mais, l’ajout le plus excitant est l’indicateur Average Gold Bounty, qui aidera les joueurs à déterminer la prime moyenne du fluage de voie s’ils décident de le cultiver. Maintenez la touche Alt enfoncée pour afficher la prime d’or moyenne.

Prise en charge du contrôleur

Valve a également ajouté la prise en charge des contrôleurs pour le jeu. Cependant, cette fonctionnalité est encore en phase de test et l’entreprise recherche les commentaires de la communauté. Nous ne pouvons pas penser que Dota 2 est un jeu convivial pour les contrôleurs, mais avec le lancement de Steam Deck, cela arrivait toujours.

Récompenses du Battle Pass



C’est ce que la plupart des joueurs ont en vue. Le Battle Pass comprendra des produits cosmétiques immortels pour divers héros, dont Huskar, Lone Druid, Zeus et plus encore. Outre les Immortels, atteindre le niveau 94 vous donnera des Woodland Warbands, qui sont des creeps personnalisés pour les côtés Radiant et Dire.

Au niveau 135, nous obtenons le personnage sur le thème du sang de dragon de Mirana appelé Mirana of Nighsilver. Si les joueurs montent encore plus de niveau, ils peuvent obtenir l’armure de lune noire de Mirana au niveau 235. L’ensemble du personnage comprend un clic droit personnalisé, une capacité et une animation de mouvement. Il ajoutera également de nouvelles lignes vocales comme d’autres personnages dans le passé.

Le niveau 200 débloquera Grasp Of The Elder Gods, qui sont des tours animées personnalisées en forme de main pour les deux côtés. Ajoutez 77 niveaux à cela et vous obtenez l’ensemble de prestige de Hoodwink appelé Tomo’kan Incarnate. Je déteste dire, mais celui-ci a l’air vraiment très bon.

Au niveau 333, nous obtenons Dead Retribution, qui est le pack Arcana de Drow Ranger. Il propose un nouveau modèle pour le héros ainsi qu’une animation et des effets personnalisés. Il ajoute également plus de 800 lignes vocales exclusives à Arcana, des éliminations personnalisées et des effets d’objets spéciaux. Bien sûr, il existe également un deuxième style à débloquer pour Drow Arcana. Une caractéristique intéressante de l’ensemble est que lorsque Drow est tué dans le jeu, le héros qui l’a tuée aura une marque de vengeance. Si Drow tue ce héros et que son équipe gagne le match, cela augmentera la progression des Arcanes pour débloquer le style alternatif.

Le Battle Pass commence à 7,49 $ US pour le niveau 1, 26,99 $ pour le pack de 50 niveaux et 41,99 $ pour les 100 niveaux.

Images vedettes : Valve