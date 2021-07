Valve n’a pas encore vu un jeu que Steam Deck ne peut pas gérer

Par Sherif Saed

23 juillet 2021 12:43 GMT

Valve a parlé de régler le matériel de Steam Deck pour gérer les derniers jeux.

La puissance du Pont à vapeur portable a été immédiatement présenté comme l’une de ses qualités les plus impressionnantes. L’utilisation d’un APU AMD personnalisé exécutant Zen 2 et RDNA 2, avec 16 Go de RAM LPDDR5 et un écran suffisamment petit pour tirer parti de toute cette puissance place certainement le Deck bien au-dessus de nombreux autres concurrents dans cet espace.

Mais le Steam Deck n’a pas toujours eu ce niveau de performance. Valve a révélé dans une nouvelle interview avec IGN qu’il était particulièrement intéressé de voir comment les dernières versions de Steam fonctionnent sur le Deck. Après avoir testé divers prototypes, Valve est arrivé à la configuration actuelle, qui, selon le développeur, n’a pas encore rencontré de problèmes pour exécuter ces jeux.

« Nous avons examiné divers jeux au cours des dernières années dans le catalogue, mais le vrai test pour nous était les jeux qui sortaient l’année dernière. Ils ne pouvaient tout simplement pas très bien fonctionner sur les types de prototypes et d’architectures précédents que nous testions », a révélé le développeur de Valve, Pierre-Loup Griffais.

« C’est la première fois que nous atteignons le niveau de performance requis pour vraiment faire tourner la dernière génération de jeux sans problème. Tous les jeux que nous voulions être jouables sont – vraiment, toute la bibliothèque Steam. Nous n’avons pas vraiment trouvé quelque chose que nous pourrions lancer sur cet appareil qu’il ne pourrait pas gérer.

Griffais a également expliqué que la tendance à pousser pour des fréquences d’images plus élevées et des résolutions plus nettes aide encore plus le Steam Deck, en raison de sa résolution relativement faible de seulement 800p et de son objectif de fréquence d’images de 30 images par seconde, ce qui permet aux jeux de se réduire de manière transparente.

« Si les gens commencent à privilégier fortement la qualité d’image, alors nous pourrions être dans une position où nous pourrions avoir des compromis, mais nous n’avons pas encore vraiment vu cela », a ajouté Griffais.

Il convient de garder à l’esprit que les jeux qui ne fonctionnent pas sur Proton peuvent ne pas fonctionner du tout sur le Deck, à moins bien sûr que vous ne décidiez de simplement exécuter Windows dessus.

Le Steam Deck commence à être expédié en décembre et il est disponible en trois configurations à partir de 400 $.

