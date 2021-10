Valve n’aime pas les jeux NFT ou les jeux qui intègrent des crypto-monnaies et les supprime de sa plateforme | La technologie

Les jeux qui intègrent des crypto-monnaies ou NFT semblent détester Steam au point qu’il a décidé de les supprimer complètement de sa plateforme.

Les crypto-monnaies sont quelque chose du présent, il n’y a pas un jour où elles ne font pas la une des journaux. Et, est-ce que le marché de ce type de monnaie virtuelle est devenu si diversifié que l’on trouve même des jeux dans lesquels ces transactions sont incluses.

Bien sûr, l’existence de jeux signifie qu’il existe des plateformes qui les prennent en charge. La plate-forme de jeu vidéo par excellence sur les ordinateurs est Steam et, aujourd’hui, il a juste fait un écart sur ce type de jeu vidéo.

Ce que Steam a fait, c’est interdire tous les jeux qui intègrent des crypto-monnaies et NFT. Si vous n’êtes pas familier avec ces concepts, nous vous recommandons de jeter un œil à une série de contenus que nous avons publiés à ce sujet.

Le résumé le plus rapide et le plus simple sur les NFT est qu’il s’agit de contenu artistique qui, même après avoir été vendu ou répliqué, toutes les données sur le créateur et le propriétaire actuel de ce contenu sont conservées.

C’est toujours une tendance qui fonctionne très bien pour les utilisateurs qui ont su saisir l’occasion et vendre des œuvres à un prix élevé. Les cryptomonnaies quant à elles sont des monnaies numériques qui utilisent la cryptographie pour gérer les transactions.

La décision de Steam a surpris de nombreux développeurs. Et, le fait est que la plate-forme de jeux vidéo a décidé d’éliminer complètement tout type de jeu intégrant ces éléments.

L’utilisation (et la production) de crypto-monnaies nécessite de grands centres de données qui ont une consommation d’énergie élevée à tout moment. Nous analysons où se trouvent ces centres et les dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement.

Ceux de Steam n’ont pour le moment pas commenté la question, bien que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’ils ne publient une déclaration dans laquelle ils annoncent la raison de ce mouvement. Ce que l’on peut deviner, c’est qu’ils le font parce que les titres comportent des éléments à valeur réelle.

Nous devrons attendre de connaître la réaction des utilisateurs et des joueurs de ce type de titres, bien que le plus certain soit que ce ne sera pas du goût de Steam car les personnes qui se déplacent dans ce monde ont généralement un marché très clair idées.