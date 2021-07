Valve ne serait pas entraîné dans des comparaisons entre Steam Deck et Nintendo Switch

Valve s’en prend vraiment au public PC avec Steam Deck, et non au public Switch.

Depuis le moment de sa révélation, les comparaisons entre les Pont à vapeur et la Nintendo Switch a immédiatement commencé. Et comment pourriez-vous les arrêter? Ce sont tous deux des ordinateurs de poche qui jouent principalement aux mêmes jeux et se vendent à peu près aux mêmes prix.

Mais Valve a déclaré qu’il n’avait pas conçu le Steam Deck pour rivaliser avec le Switch de Nintendo.

« Nous avons vraiment essayé de prendre toutes les décisions dans Steam Deck qui ciblaient [the PC gaming] public et qui a servi les clients qui passaient déjà un bon moment à interagir avec les jeux qui se trouvent sur cette plate-forme, sur notre plate-forme », a déclaré le concepteur de Valve, Greg Coomer, à IGN.

Bien que le Steam Deck partage évidemment certaines similitudes esthétiques avec Switch, Coomer a déclaré que c’était “un artefact de la façon dont nous avons procédé dans le sens de la conception” et pas grand-chose d’autre.

Gabe Newell partage également cette perspective, notant, assez précisément, que ce n’est pas le premier PC de poche, c’est juste que personne n’a encore réussi à résoudre cet écrou. Bien qu’il ait loué le travail de Nintendo avec le Switch, Newell a réitéré que Valve s’adressait au public des jeux PC avec le Steam Deck.

« Quand vous l’apprenez, cela ressemble beaucoup plus à l’ergonomie pour quelqu’un qui a l’habitude de jouer avec un contrôleur de jeu coûteux, n’est-ce pas ? Parce qu’il est plus gros et plus volumineux qu’un Switch », a expliqué Newell.

“Et si nous avons raison, c’est le bon compromis à faire pour le public que nous recherchons.”

« Laissez-moi le dire de cette façon, si vous êtes un joueur et que vous prenez une Switch et que vous en prenez une, vous saurez laquelle vous convient, n’est-ce pas ? Et vous le saurez dans les 10 secondes », a-t-il conclu, notant que les différents compromis des deux appareils sont finalement ce qui décidera.