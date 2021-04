Valve organise la conférence virtuelle Steamworks plus tard ce mois-ci

Le géant des jeux PC Valve organise une conférence pour les développeurs Steam plus tard en avril.

La conférence virtuelle Steamworks – appelée Building a Community – devrait avoir lieu le 20 avril. La société affirme que l’intention est de «fournir aux développeurs Steam un lieu d’échange d’idées et d’expériences dans la construction d’une communauté par la communication».

Au son des choses, c’est le premier de nombreux événements b2b sous la bannière de la conférence virtuelle Steamworks, mais ce n’est que de la spéculation de notre part. Certaines des vidéos et présentations présentées lors de cette émission seront accessibles au public après coup.

«La liste des outils de communication intégrés de Steam s’est considérablement élargie au cours des deux dernières années. Avec ces nouveaux outils, les développeurs Steam ont publié plus de 500 000 articles au cours des 18 derniers mois seulement», a écrit Valve.

«Celles-ci vont des actualités aux événements en passant par les mises à jour de produits et ont généré plus de 1,2 milliard de vues de la part des utilisateurs de Steam.

« La conférence d’une journée offrira de multiples opportunités aux développeurs de partager leurs expériences personnelles avec cet ensemble d’outils et d’en entendre davantage à ce sujet de la part des membres de l’équipe Steam. »

Pour vous inscrire à l’émission et voir ce qui se passe, rendez-vous ici.

Valve a récemment renommé sa série de vitrines Steam Game Festival en Steam Next Fest. Le prochain aura lieu le 16 juin.

